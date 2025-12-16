Cae primer implicado en asesinato de “Micky Hair” en Polanco; usó auto como “muro”

A casi tres meses del crimen que sacudió la exclusiva zona de Polanco, las autoridades de la Ciudad de México lograron la primera detención relacionada con el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios , mejor conocido como "Micky Hair", el estilista de celebridades e influencers.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, confirmó la captura de José Eduardo "N", quien fue aprehendido en la alcaldía Azcapotzalco, lugar donde se escondía tras los hechos violentos ocurridos el pasado 29 de septiembre.

El "Muro": Pieza clave en la fuga de sicarios de Micky Hair

De acuerdo con las investigaciones de inteligencia de la SSC y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX), José Eduardo "N" no habría sido quien accionó el arma, sino quien facilitó la logística del crimen. Su rol fue utilizar un vehículo para hacer "muro", una táctica delictiva que consiste en bloquear el paso o escoltar a los autores materiales para garantizar su escape inmediato de la escena.

"José Eduardo 'N' fue detenido en Azcapotzalco... facilitó el escape de los probables agresores utilizando un vehículo como muro", detalló Vázquez Camacho en su reporte oficial.

El detenido ya fue ingresado a un centro penitenciario en el oriente de la Ciudad de México, donde quedó a disposición del juez que giró la orden de aprehensión.

#Importante| Resultado de trabajos de investigación tras el homicidio de un estilista ocurrido el 29 de septiembre en @AlcaldiaMHmx, agentes de investigación de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de aprehensión obtenida en coordinación con la @FiscaliaCDMX en contra de José Eduardo… pic.twitter.com/D7rENslhHB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 16, 2025

¿Quién era Micky Hair?

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora, de 28 años, causó conmoción en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Originario de Guadalajara, Jalisco, "Micky" construyó un imperio de belleza especializándose en extensiones, convirtiéndose en el estilista de cabecera de figuras como Ángela Aguilar, Kenia Os y diversas influencers.

La noche del crimen, el joven acababa de cerrar su salón ubicado en el cruce de las calles Moliere y Masaryk, una de las zonas más vigiladas de la capital, cuando fue víctima de un ataque directo. Aunque inicialmente se especuló sobre un asalto, el alcalde Mauricio Tabe y las autoridades confirmaron que se trató de una agresión dirigida.

El Secretario de Seguridad destacó el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y reiteró que las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero de los autores materiales (quienes dispararon desde una motocicleta) y los intelectuales.

Cabe recordar que, en su momento, a través de redes sociales circularon versiones de que Miguel había denunciado amenazas desde 2024 e incluso contaba con una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo “E”.