VIDEO: ¡Se abre la tierra en CDMX! Reportan enorme socavón de 4 metros en la Roma Sur; piden tomar precauciones

¡Zona de alto riesgo! Se reportó un enorme socavón de 4 metros de profundidad en el Jardín López Velarde, ubicado en la colonia Roma Sur, CDMX ; se alcanza a ver el sótano de un edificio.

Las denuncias fueron realizadas por algunas personas que acuden a este lugar para hacer ejercicio.

#AlertaVialFIA | Socavón en Jardín Ramón López Velarde.



El hundimiento mide casi cuatro metros de diámetro y profundidad; un árbol colapsó y en el fondo se alcanza a observar el sótano de un edificio.



En este punto existía un inmueble que se derrumbó durante el sismo de 1985.

Árbol colapsado y zona de alto riesgo: Detalles sobre el mega socavón en la Roma Sur

Los primeros informes indican que el hundimiento, de 4 metros de diámetro y profundidad, provocó el colapso de un árbol, por lo que se alcanza a observar el sótano de un edificio que colapsó en el sismo de 1985.

Actualmente, la zona en la que se ubica el enorme socavón, es considerada de alto riesgo, por lo que se les pide a las y los ciudadanos tomar precauciones y no acercarse a este hundimiento.

Por el momento, la zona se encuentra cerrada con cintas amarillas; se desconoce si las autoridades están trabajando en el reporte del socavón en la Roma Sur, ya que no han dado una declaración oficial respecto a este tema.

¿Por qué se forman los socavones en la CDMX?

¡Atención, capitalinos! Expertos explican que los socavones o hundimientos ocurren cuando la erosión del suelo es afectada por las corrientes subterráneas o fugas de agua, lo que debilita el sueño y crea cavidades que con el tiempo suelen colapsar.

Por otro lado, en zonas urbanas, la sobreexplotación de acuíferos y las redes hidráulicas antiguas también contribuyen a la formación de socavones.

En zonas como la Ciudad de México (CDMX), construidas sobre suelos lacustres, la arcilla puede ser especialmente susceptible a la erosión por agua. Además, las intensas lluvias pueden empeorar la situación al infiltrarse en el suelo reblandecerlo y aumentar la presión sobre las cavidades subterráneas.

¿Por qué cada vez hay más hundimientos en la CDMX?

De acuerdo con el Ricardo Bando, integrante de la Coordinadora Nacional 'Agua para todos, agua para la vida', la mala planeación, la falta de reparación de drenajes y tuberías, es lo que ha provocado el deterioro del sistema. Así cómo traer agua de otras cuencas como el Cutzamala y Lerma.