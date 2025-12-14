Conmoción en Azcapotzalco: Hallan cuerpo en descomposición en Unidad Cuitláhuac

Un trágico hallazgo conmocionó a los habitantes de la Unidad Habitacional Cuitláhuac, en la alcaldía Azcapotzalco, este sábado 13 de diciembre. Al interior de un departamento fue localizado el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de un hombre de 32 años, identificado como Jaciel.

La movilización policiaca se registró en el cruce de las calles Rabaul y Norte 71, específicamente en el Edificio 86, entrada C. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades tras percibir un intenso olor fétido que emanaba del departamento 101, donde residía la víctima.

Tragedia en Azcapotzalco: Cuatro días sin ver a Jaciel

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, los colonos reportaron que no veían a Jaciel desde hace cuatro días. La preocupación aumentó al notar el olor a descomposición, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de los servicios de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), en coordinación con bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), forzaron la entrada para ingresar al inmueble. En el interior, encontraron al hombre inconsciente y, tras la revisión de protocolo, confirmaron la ausencia de signos vitales.

El caso ha tomado un tinte aún más doloroso tras conocerse la situación personal de la víctima. Vecinos señalaron que Jaciel atravesaba por un severo cuadro de depresión, detonado por el fallecimiento de su madre, la señora Mirna, ocurrido hace apenas unos meses (aproximadamente tres).

Desde esa pérdida, habitantes de la unidad notaron que el joven se encontraba en "mal estado anímico".

La zona fue acordonada por la policía capitalina para permitir el trabajo de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del deceso.