Tensión cerca del Estadio Azteca: Vuelca pipa con 31 mil litros de gasolina | Mientras Dormía

Una pipa cargada con aproximadamente 31 mil litros de gasolina volcó sobre su costado derecho en el Circuito Aztecas, al cruce con la calzada de Tlalpan, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX).

Terreno cedió: las causas del vuelco de la pipa con 31 mil litros de gasolina en Coyoacán

Los primeros reportes indican que el conductor de la unidad estaba realizando maniobras para descargar el combustible cuando ocurrió el percance. El reblandecimiento de la tierra cedió bajo el peso del tanque, lo que venció la estabilidad del vehículo y provocó que el contenedor se volcara. Esta situación generó una fuga de combustible que alertó de inmediato a los servicios de emergencia.

La intensa movilización evitó un desastre mayor en esta zona de la Ciudad de México. Testigos reportaron el olor fuerte a gasolina, lo que incrementó la tensión en el lugar.

“Escuché un estruendo muy fuerte, yo me espanté porque venía caminando, volteo a ver y una pipa de gasolina se voltea, le ganó el peso”, narró Mireya Lira, una vecina de la zona, a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Autoridades confirmaron que el incidente surgió por las condiciones del terreno, no por falla mecánica aparente.

Respuesta heroica: Bomberos controlan la fuga de gasolina en minutos y evitan un desastre

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al sitio y controlaron la fuga en cuestión de minutos. Su intervención rápida neutralizó el riesgo de un incendio o explosión masiva . Personal de Protección Civil, vulcanos y policías capitalinos desplegaron un perímetro de seguridad para proteger a peatones y automovilistas.

#MientrasDormía | Pipa cargada con más de 30 mil litros de combustible volcó en Santa Úrsula Coapa.



Todo habría ocurrido por el reblandecimiento de la tierra ya que están reparando la tubería en la zona.@oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/iXLIshG5mb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2025

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, a pesar de la magnitud del incidente con 31 mil litros de gasolina involucrados. La zona permanece resguardada mientras continúan las labores de seguridad y limpieza.

Ocho horas de labores: el operativo para remover la pipa y normalizar la circulación en el sur de CDMX

Tras ocho horas de trabajos, los cuerpos de emergencias terminaron de traspasar la gasolina a otro tanque, aunque aún faltan las labores para remover la pesada unidad de carga.

#AlertaVialFIA | Arribaron las grúas para levantar la pesada unidad.



Autoridades afirman que no hay riesgo para la población; #Tlalpan ya fue reabierta parcialmente hacia la zona sur de la capital mexicana.@oscar_mendoza31 nos cuenta en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/hkmpjYBNaM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2025

Debido a las labores para remover la pipa, la Calzada de Tlalpan tuvo que ser cerrada, desde División del Norte hacia el sur de la CDMX.