Confirman bloqueos y marchas que afectarán el tráfico en estas calles de la CDMX HOY

A nada de iniciar las vacaciones decembrinas y el cierre de año, la Ciudad de México vuelve a enfrentar complicaciones viales. Este martes 16 de diciembre, autoridades confirmaron marchas y bloqueos que ya afectan la circulación en calles y avenidas clave de la CDMX, un escenario que impacta directamente a quienes salen temprano a trabajar, estudiar o realizar traslados previos a las fiestas.

Desde las primeras horas del día, grupos de ciudadanos se han concentrado en distintas alcaldías para expresar demandas sociales y laborales, lo que ha provocado cortes parciales y afectaciones al tráfico en zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y vialidades cercanas a parques y plazas públicas. Automovilistas y usuarios del transporte público reportan avance lento y desvíos inesperados.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con el Centro de Orientación Vial (OVIAL), mantiene activo un operativo especial para atender cierres sorpresa y orientar a los conductores sobre rutas alternas, con el objetivo de reducir afectaciones durante una de las semanas con mayor movilidad del mes.

De acuerdo con reportes actualizados del Centro de Orientación Vial de la CDMX (OVIAL), durante la mañana y la tarde de este martes 16 de diciembre se prevén afectaciones viales intermitentes en algunas de las principales arterias de la capital, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Las avenidas y zonas con mayor riesgo de tráfico, marchas y bloqueos en la CDMX son:



Paseo de la Reforma



Calzada de Tlalpan



Insurgentes Sur y Norte



Centro Histórico



Zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Autoridades capitalinas advierten que las movilizaciones podrían generar cierres parciales, desvíos y carga vehicular en distintos momentos del día, especialmente en horarios pico, por lo que se exhorta a los automovilistas a consultar reportes en tiempo real, salir con anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos en plena antesala de las vacaciones decembrinas y el cierre de año.