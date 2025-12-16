Confirman bloqueos y marchas que afectarán el tráfico en estas calles de la CDMX HOY
A nada de iniciar las vacaciones decembrinas y el cierre de año, la Ciudad de México vuelve a enfrentar complicaciones viales. Este martes 16 de diciembre, autoridades confirmaron marchas y bloqueos que ya afectan la circulación en calles y avenidas clave de la CDMX, un escenario que impacta directamente a quienes salen temprano a trabajar, estudiar o realizar traslados previos a las fiestas.
Desde las primeras horas del día, grupos de ciudadanos se han concentrado en distintas alcaldías para expresar demandas sociales y laborales, lo que ha provocado cortes parciales y afectaciones al tráfico en zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y vialidades cercanas a parques y plazas públicas. Automovilistas y usuarios del transporte público reportan avance lento y desvíos inesperados.
Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con el Centro de Orientación Vial (OVIAL), mantiene activo un operativo especial para atender cierres sorpresa y orientar a los conductores sobre rutas alternas, con el objetivo de reducir afectaciones durante una de las semanas con mayor movilidad del mes.
De acuerdo con reportes actualizados del Centro de Orientación Vial de la CDMX (OVIAL), durante la mañana y la tarde de este martes 16 de diciembre se prevén afectaciones viales intermitentes en algunas de las principales arterias de la capital, por lo que se recomienda extremar precauciones.
Las avenidas y zonas con mayor riesgo de tráfico, marchas y
bloqueos
en la CDMX son:
- Paseo de la Reforma
- Calzada de Tlalpan
- Insurgentes Sur y Norte
- Centro Histórico
- Zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
Autoridades capitalinas advierten que las movilizaciones podrían generar cierres parciales, desvíos y carga vehicular en distintos momentos del día, especialmente en horarios pico, por lo que se exhorta a los automovilistas a consultar reportes en tiempo real, salir con anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos en plena antesala de las vacaciones decembrinas y el cierre de año.
Lista de marchas programadas para HOY
¡Mucha atención! Esta es la lista oficial de marchas programadas pra hoy emitida por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL).
*A las 06:30 horas se prevé concentración de manifestantes en la estación del metro “Chabacano”, Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
*Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible
#ReporteVial | Te compartimos las concentraciones y movilizaciones para este martes 16 de diciembre de 2025.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/rkcXL3t5Js— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 16, 2025
Fuerte incendio en un departamento de la colonia Cuchilla Pantitlán, en la @A_VCarranza , dejó 4 adultos mayores con intoxicación por humo.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 16, 2025
💡 El incidente se debió a una mala instalación de luces navideñas. @oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/UwIj0jIK9w
#MientrasDormía un hombre perdió la vida tras caer de su motocicleta en la colonia La Joya, Tlalpan. Autoridades investigan si hubo otro vehículo involucrado.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 16, 2025
En la Colonia Guerrero, un hombre fue agredido con arma blanca; sufrió heridas leves y el agresor huyó.… pic.twitter.com/Mh30cm4R23
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 16, 2025
El #HoyNoCircula de este martes 16 de diciembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/8jHSbz4PCJ
