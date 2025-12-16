Trágico accidente vehicular cobra la vida de un hombre en la alcaldía Tlalpan | Mientras Dormía

Un accidente vehicular causó la muerte de un hombre que cayó de su motocicleta al sur de la Ciudad de México (CDMX) cerca de la medianoche de este martes 16 de diciembre de 2025. La tragedia sucedió en Viaducto Tlalpan, casi al cruce con la avenida de los Insurgentes, colonia la Joya, en la alcaldía Tlalpan.

Los primeros reportes indican que el motociclista circulaba por la zona cuando perdió el control de la unidad y cayó sobre el asfalto, lo que le causó lesiones graves. Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia, quienes llegaron al sitio para brindarle atención, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Motociclista muere sin casco en Viaducto Tlalpan: ¿qué revelan los primeros reportes?

Las autoridades informaron de manera preliminar que la víctima no portaba el equipo de protección adecuado, como casco y demás aditamentos de seguridad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para facilitar las labores de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La vialidad permaneció cerrada por varias horas, lo que generó afectaciones al tránsito, hasta que concluyeron los trabajos y se realizó el levantamiento del cuerpo. Las autoridades investigarán para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y descartar o confirmar la posible participación de otro vehículo en el percance.

Hombre apuñalado en pleno Reforma: agresor huye y paramédicos salvan vida en el sitio

Tras una riña, un hombre sufrió una agresión con arma blanca la noche de este lunes en la alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron en el cruce del Paseo de la Reforma y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Guerrero.

Una persona activó el botón de pánico instalado en la vía pública, para pedir el apoyo de los servicios de emergencia. Elementos de seguridad y personal médico acudieron al sitio para atender la situación y resguardar la zona.

Paramédicos brindaron primeros auxilios a un hombre de 30 años de edad, con una herida provocada por un objeto punzocortante en uno de los brazos. Los paramédicos le limpiaron la lesión y le colocaron varias puntadas. Esta herida no ponía en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El afectado permaneció en el lugar mientras rendía su declaración ante las autoridades correspondientes, quienes iniciaron el registro de los hechos. Mientras que el presunto agresor logró darse a la fuga antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Ante ello, las autoridades ya realizan labores de búsqueda para localizarlo.

Incendio atrapa a 4 adultos mayores en Cuchilla Pantitlán: bomberos controlan llamas por corto circuito

Cuatro adultos mayores recibieron atención de paramédicos después de que inhalaron humo por un incendio registrado al interior del departamento número 2, ubicado en la calle Tres A, en la colonia Cuchilla Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Las flamas consumieron el interior de la vivienda. Servicios de emergencia acudieron a la zona y paramédicos trataron a los cuatro afectados por síntomas de intoxicación de humo, por lo cual les suministraron oxígeno.

Autoridades informaron que ninguno de los afectados presentó quemaduras ni lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajaron durante más de una hora para sofocar las llamas y realizar labores de enfriamiento en los cuartos afectados por el fuego, con el fin de evitar una posible reactivación.

De manera preliminar informaron que el incendio pudo haberse originado por un corto circuito, pero las autoridades ya investigan las causas precisas del siniestro.

