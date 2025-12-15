Manifestaciones hoy 15 de diciembre 2025 en CDMX: Mayoría de afectaciones en alcaldía Cuauhtémoc
Además de las manifestaciones, la volcadura de una pipa también complicará la circulación de los automovilistas en la CDMX; será un inicio de semana de tráfico.
En la Ciudad de México (CDMX) se tienen programadas al menos cuatro manifestaciones y una marcha hoy 15 de diciembre de 2025, lo que complicará la circulación de los automovilistas, principalmente en la zona centro de la capital, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La agenda de movilizaciones también contempla afectaciones por el concierto del cantante Bad Bunny, que se realizará a las 9:00 de la noche, en un recinto ubicado en la colonia Granjas México, al oriente de la capital. Se espera caos vial en Viaducto Río de la Piedad, a la altura de Río Churubusco.
Marchas y manifestaciones hoy 15 de diciembre 2025 en CDMX: Lista de avenidas afectadas y alternativas viales
Paciencia al circular por Calzada I. Zaragoza
Este lunes es complicado para los automovilistas que circulan por la Calzada Ignacio Zaragoza, ya que hay tráfico abundante desde la Calle 7, hacia Canal de Río Churubusco.
Estos autos no circulan hoy 15 de diciembre
El programa Hoy No Circula aplica este lunes para los automóviles con engomado amarillo, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 y 2. ¡Evita multas y pon atención a estas restricciones!
Para este lunes, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 y 2.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2025
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/yPAdQDL5lB pic.twitter.com/Q26XyT78El
Manifestantes bloquean la Supervía Poniente
De acuerdo con las autoridades de la CDMX, un grupo de manifestantes bloquearon la Supervía Poniente, en su cruce con Avenida Las Torres, en la alcaldía Álvaro Obregón; para evitar retrasos, los automovilistas pueden circular por Desierto de los Leones y Calzada de las Águilas.
#SupervíaInforma lunes 15 de diciembre 2025 07:16hrs— Supervía CDMX (@Supervia_CDMX) December 15, 2025
Cierre de AV. Torres en ambos sentidos, impidiendo acceso y salida a la zona, desde Supervia. Utiliza rutas alternas para tu destino.
¿Dónde será la marcha hoy en CDMX?
La SSC dio a conocer que a las 12:30 horas, un grupo de personas participará en una marcha, que saldrá del Antimonumento en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de la República.
El contingente avanzará por Paseo de la Reforma, para incorporarse a la Avenida Juárez, con el objetivo de llegar al Congreso de la CDMX, que se localiza en el cruce Donceles y Allende, colonia Centro.
#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 15 de diciembre en la #CiudadDeMéxico.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 15, 2025
🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/sIhIY1Y1ki
Se regulariza circulación en Calzada de Tlalpan
Tras casi 10 horas de trabajos, la pipa que volcó en la colonia Pedregal de Santa Úrsula pudo ser levantada con ayuda de grúas, lo que permitió que la circulación en Calzada de Tlalpan se reabriera y poco a poco, el flujo de los autos comenzara a normalizarse.
07:41 Se restablece la circulación en circuito Estadio Azteca y Calz. de Tlalpan, luego de labor servicios de emergencia. pic.twitter.com/10ok3WkKn1— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 15, 2025
Lista de calles afectadas por manifestaciones hoy
El Centro de Orientación Vial de la CDMX enlistó las manifestaciones que se realizarán a lo largo de este lunes, en varios puntos de la capital.
10:00 horas, en Digna Ochoa y Plácido #56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
11:00 horas, en Barranca del Muerto #24, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.
12:00 horas, en Avenida Niños Héroes #130, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
15:30 horas, en Avenida Paseo de la Reforma #305, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
Semáforos no funcionan en Calzada de los Misterios
Los automovilistas deben tomar precauciones, ya que los semáforos están apagados en la esquina de Calzada de los Misterios y Excélsior, en la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero.
#AlertaVialFIA | Semáforos apagados en la esquina de Misterios y Excélsior, en la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2025
Metrobuses y automovilistas circulan a alta velocidad, lo que incrementa el riesgo de un percance.
Extreme precauciones.
📹 | @isidrocorro pic.twitter.com/dTsXW71nVp
Cierre en Tlalpan por volcadura de pipa
Una pipa cargada con gasolina volcó en el Circuito Aztecas, al cruce con Calzada de Tlalpan, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán. Por el riesgo que representa, se cerró la circulación y se estableció un perímetro de seguridad para salvaguardar a peatones y automovilistas.
Calzada de Tlalpan fue cerrada, desde la calle Tlalmanalco, con dirección hacia el sur, mientras los equipos de emergencia realizan los trabajos para retirar la unidad siniestrada.