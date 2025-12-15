Manifestaciones hoy 15 de diciembre 2025 en CDMX: Mayoría de afectaciones en alcaldía Cuauhtémoc

En la Ciudad de México (CDMX) se tienen programadas al menos cuatro manifestaciones y una marcha hoy 15 de diciembre de 2025, lo que complicará la circulación de los automovilistas, principalmente en la zona centro de la capital, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La agenda de movilizaciones también contempla afectaciones por el concierto del cantante Bad Bunny, que se realizará a las 9:00 de la noche, en un recinto ubicado en la colonia Granjas México, al oriente de la capital. Se espera caos vial en Viaducto Río de la Piedad, a la altura de Río Churubusco.