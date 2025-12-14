Exprimían La Laguna: Revelan cómo “El Limones” y “Los Cabrera” controlaba hasta el agua

Tras la reciente captura de Edgar "N", alias "El Limones" , el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ha expuesto la "radiografía criminal" completa de la célula de "Los Cabrera" que operaba impunemente en la región de La Laguna.

Los detalles revelados tras el operativo conjunto en Durango y Coahuila destapan una maquinaria delictiva que trascendió el narcotráfico tradicional para "exprimir" económicamente a la región, controlando recursos vitales y lavando activos mediante una sofisticada ingeniería financiera.

Esta intervención, enmarcada en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, no solo sacó de circulación a un objetivo prioritario, sino que evidenció cómo el crimen organizado diversificó sus ingresos atacando directamente a la cadena productiva del norte del país, según informó Omar García Harfuch en conferencia de prensa.

¿Cómo operaban "Los Cabrera" en La Laguna?

Las labores de inteligencia confirmaron que esta facción, identificada como aliada del Cártel de Sinaloa , implementó un sistema de extorsión totalitario que asfixiaba a los productores locales. El dato más alarmante revelado por las autoridades es que el grupo criminal llegó al extremo de cobrar piso por el uso de pozos de agua, un recurso crítico y escaso en la zona agrícola de La Laguna.

El catálogo de delitos imputados a la red de " El Limones " incluye:



Extorsión sistemática y cobro de cuotas a comerciantes y ganaderos.

y cobro de cuotas a comerciantes y ganaderos. Secuestro y Desaparición Forzada , delitos de alto impacto que mantenían aterrorizada a la población.

, delitos de alto impacto que mantenían aterrorizada a la población. Clonación de tarjetas y estafas , diversificando sus ingresos hacia el fraude financiero.

, diversificando sus ingresos hacia el fraude financiero. Robo de vehículos y venta de droga.

... Como resultado, se realizó el bloqueo de cuentas de varias personas de su círculo cercano, así como de tres empresas con distintos giros comerciales que presentaban patrones financieros irregulares, características de empresas fachada y operaciones destinadas a simular pagos… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 14, 2025

Ingeniería financiera: Lavado en nóminas y autos de lujo

Uno de los hallazgos más relevantes fue la sofisticación financiera del grupo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió que "El Limones" no operaba únicamente con dinero en efectivo; utilizaba una red de tres empresas fachada con giros inmobiliarios, de ingeniería y servicios integrales para blanquear las ganancias ilícitas.

Estas compañías, que carecían de actividad económica real, simulaban pagos de nómina y realizaban transferencias fraccionadas para ocultar el rastro del dinero. Además, se detectó un patrón constante de compraventa de vehículos de lujo como método para lavar los activos provenientes de las extorsiones.

¿Pedro Haces está ligado a "El Limones"? Así respondió Harfuch

Durante la conferencia de prensa donde se presentaron los resultados, un tema inevitable surgió ante los cuestionamientos de la prensa: la presunta relación del detenido con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y su líder nacional, el diputado Pedro Haces Barba. Esto, debido a versiones extraoficiales que señalaban que "El Limones" utilizaba dicha organización como pantalla para delinquir.

¿Quién es “El Limones”? El operador de “La Mayiza” y su polémica relación con la CATEM

Ante la pregunta directa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue contundente al negar que exista, hasta el momento, un vínculo confirmado en la investigación federal.

Harfuch explicó que la indagatoria contra Edgar "N" nació de denuncias ciudadanas por extorsión directa a empresarios y agricultores, y no por actividades relacionadas con el sindicalismo.

Las autoridades federales reiteraron que no hay ningún nexo político o gremial establecido en este caso específico de La Laguna. Para reforzar la transparencia de la investigación, se hizo un contraste con otros operativos recientes en el Estado de México (Operativo Senda), donde sí se identificaron a sindicatos como "Lauzón" y "ACME" participando en ilícitos, pero en el caso de "El Limones", la CATEM no figura en el expediente judicial.