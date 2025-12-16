Logo Inklusion Sitio accesible
¡Caos en la Línea A del Metro CDMX! Retrasos de más de 20 minutos dirección a Pantitlán; últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX reporta retrasos de hasta 20 minutos en la Línea A, dirección a Pantitlán; piden agilizar el avance de trenes; noticias EN VIVO.

Metro CDMX HOY 16 de diciembre 2025: Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
Retrasos de 20 minutos en la Línea A|FIA
Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 16 de diciembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 16 de diciembre 2025? Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO

Siguen los retrasos en la Línea 3, ¿qué pasó?

Continúan los retrasos en la Línea 3 en dirección Indios Verdes; piden agilizar el avance de trenes.

Retrasos de hasta 20 minutos en la Línea A

Usuarios reportan retrasos en la Línea A, en dirección Pantitlán, aseguran esperar por más de 20 minutos.

Retrasos en Indios Verdes; hay alta afluencia

Usuarios reportaron retrasos en Indios Verdes, aseguran esperar un tren por más de 25 minutos; piden agilizar el servicio.

¡Inicia el día con normalidad!

¡Atención! En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

