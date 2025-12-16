¡Caos en la Línea A del Metro CDMX! Retrasos de más de 20 minutos dirección a Pantitlán; últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX reporta retrasos de hasta 20 minutos en la Línea A, dirección a Pantitlán; piden agilizar el avance de trenes; noticias EN VIVO.
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 16 de diciembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 16 de diciembre 2025? Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
Siguen los retrasos en la Línea 3, ¿qué pasó?
Continúan los retrasos en la Línea 3 en dirección Indios Verdes; piden agilizar el avance de trenes.
Llevamos esperando un ratote en línea 3 dirección indios verdes. Que pasa?— Seiven McRiddle (@seivenmcriddle) December 16, 2025
Retrasos de hasta 20 minutos en la Línea A
Usuarios reportan retrasos en la Línea A, en dirección Pantitlán, aseguran esperar por más de 20 minutos.
Llevamos 20 minutos en línea A dirección Pantitlán y no hay metro— Cesc portgas (@CesarMarti43652) December 16, 2025
Retrasos en Indios Verdes; hay alta afluencia
Usuarios reportaron retrasos en Indios Verdes, aseguran esperar un tren por más de 25 minutos; piden agilizar el servicio.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 16, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
¡Atención! En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 21° C Mín. 9° C pic.twitter.com/B3E9rwrQcc— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 16, 2025