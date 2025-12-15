¡Caos en el Metro CDMX HOY! Retrasos en la Línea 7; piden agilizar el avance de trenes
El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en la Línea 7; usuarios piden agilizar el servicio de trenes en las estaciones afectadas.
¡Toma precauciones! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 15 de diciembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 15 de diciembre 2025? Retrasos y avance de trenes
Tren detenido en la Línea A; estaciones afectadas
Reportan un tren detenido en la Línea A en dirección a Pantitlán.
Tren detenido en línea A dirección Pantitlán pic.twitter.com/36BvQASPhi— Charle Magne (@Heronatoin) December 15, 2025
Fallas en escaleras eléctricas de Santa Anita
Usuarios reportan fallas en las escaleras de Santa Anita en dirección a Garibaldi/Constitución; piden arreglar el servicio, ya que no hay luz.
Buen día, se canaliza la información con el área correspondiente para verificar la situación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 15, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
¡Atención! En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/o037LwYt3z— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 15, 2025