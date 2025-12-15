Logo Inklusion Sitio accesible
¡Caos en el Metro CDMX HOY! Retrasos en la Línea 7; piden agilizar el avance de trenes

El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en la Línea 7; usuarios piden agilizar el servicio de trenes en las estaciones afectadas.

Seguridad

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Toma precauciones! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 15 de diciembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 15 de diciembre 2025? Retrasos y avance de trenes

Tren detenido en la Línea A; estaciones afectadas

Reportan un tren detenido en la Línea A en dirección a Pantitlán.

Fallas en escaleras eléctricas de Santa Anita

Usuarios reportan fallas en las escaleras de Santa Anita en dirección a Garibaldi/Constitución; piden arreglar el servicio, ya que no hay luz.

¡Inicia el día con normalidad!

¡Atención! En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

