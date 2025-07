Las autoridades del Estado de México (Edomex) han detectado un grupo delictivo del cual su presunto líder fue detenido al ser denunciado de pretender despojar de su casa a un hombre a quien amenazaron de muerte.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el sujeto detenido y vinculado a proceso es Sergio “N”, quien en complicidad con dos individuos más habría amenazado a una persona para desalojarla de su vivienda o de lo contrario la matarían.

Los Souverbielle: grupo delictivo que opera en el Estado de México

Sergio “N”, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía del Estado de México, es presunto líder del grupo delictivo Los Souverbielle, investigado por su probable intervención en el delito de extorsión.

Indagatorias de la Fiscalía estatal señalan que el 1 de junio de 2025, este sujeto y dos individuos más acudieron a un domicilio ubicado en la calle Cerrada de Bellavista, en el Barrio Chimalpa, municipio de Acolman y se presentaron ante el dueño del inmueble, a quien habrían amenazado y le indicaron: “Mira c…, al c… queremos tu casa, ya te hemos estado vigilando y lo que queremos es tu casa”.

La víctima dijo que su domicilio no estaba en venta, pero Sergio “N”, presumiblemente le dijo: “no entiendes p…, queremos tu casa y no precisamente que nos la vendas, queremos que tú y tu familia se salgan a ch… así que vele pensando por las buenas o por las malas, si no te sales, te vamos a matar a ti y a tu familia”.

Los probables implicados le habrían indicado que tenía una semana para salir del inmueble o de lo contrario acudirían con más gente para sacarlos por la fuerza del lugar e incluso lo matarían. Posteriormente, los tres individuos se retiraron del lugar a bordo de un vehículo marca Honda.

Alarma por aumento de despojos e invasiones en México: víctimas denuncian impunidad

Detienen a más presuntos integrantes de Los Souverbielle

Los hechos fueron denunciados ante el Agente del Ministerio Público, quien integró un expediente de investigación por los hechos y con el avance en la indagatoria fue solicitada a un juez librar orden de aprehensión en contra de Sergio “N”.

Este individuo fue detenido e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, a disposición de un Juez, quien determinó vincularlo a proceso, con plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El 19 de junio pasado la fiscalía mexiquense dio a conocer que obtuvo vinculación a proceso contra 39 hombres y tres mujeres, presuntos integrantes de Los Souverbielle, investigadas por su probable intervención en los delitos de despojo y robo a interior a casa habitación, en el municipio de Texcoco.

“Primero matamos a tus hijos": amenazaron a víctima en Texcoco

Los probables implicados son indagados por hechos registrados el pasado 4 de junio, cuando, a bordo de diversos vehículos, se dirigieron a un domicilio ubicado en la calle Mérida, colonia Salitrería en el municipio de Texcoco, donde se encontraba la víctima, quien arrendaba ese domicilio desde hace aproximadamente un año.

De acuerdo con la indagatoria, algunos de los probables implicados portaban objetos tipo marros; la víctima, al percatarse, se resguardó en el inmueble, pero posteriormente escuchó un disparo.

Al menos ocho de los probables implicados irrumpieron de manera violenta en la vivienda y habrían amenazado a la víctima con arma de fuego y le indicaron: "… O te sales de la casa o vas a valer m…, si no te sales te vamos a ch…, primero matamos a tus hijos y al final a ti, para que veas que no andamos con m…".

Además, le dijeron: "… no le haga a la m… y déjenos la casa, si no hace lo que le decimos ahorita mismo queda aquí, hija de su p… m…, si no se sale la vamos a sacar pero con los pies por delante”.

Un sujeto llamado Carlos Iván “N”, identificado como el dirigente de esta acción, indicó “me vale m…, se le pidió por las buenas y no quiso, que se la cargue la ch…" y gritó “háblenle a la gente de Souverbielle, ya que saquen todo a la ch…".

Detienen a 50 que despojaron un predio en #Texcoco



Los detenidos fueron arrestados al ser señalados como presuntos responsables de los delitos de extorsión y despojo en el municipio del #Edomex.https://t.co/0NdXQoJG9F pic.twitter.com/wxOcEp6BpE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 8, 2025

Por ello ingresaron al lugar más de los probables implicados, entre ellos una mujer llamada Adriana Ivette “N”, quienes habrían agredido físicamente a la víctima, a quien sacaron por la fuerza del domicilio, luego presumiblemente hurtó objetos de valor.

Luego, los probables implicados colocaron una cadena en el portón de la vivienda, sin embargo, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de la Policía Municipal de Texcoco, quienes detuvieron a los 42 adultos, así como a ocho adolescentes.

De los 42 adultos detenidos, 25 fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en tanto que 17 al Penal de Ecatepec, donde fueron vinculados a proceso. Los ocho adolescentes, les fue decretada libertad bajo reservas de ley, en tanto que se llevará a cabo audiencia de formulación de imputación sin detenido.