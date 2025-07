Un sindicato le sirvió para esconderse. José Luis “N” decía ser líder y coordinador regional del sindicato Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) en el Estado de México (Edomex), pero resultó ser un presunto delincuente que violentaba a personas para quitarles sus propiedades con despojos de predios.

Su suerte cambió y ahora está en la cárcel, pero su forma de operar fue revelada, destapándose así una red de delitos que presuntamente cometía sin importarle que los predios que quería quedarse fueran el esfuerzo y años de trabajo de muchas personas.

¿Quién es José Luis “N”, alias “El Mimoso”? Estaba preso en Neza

El 1 de julio de 2025 la Fiscalía General de Justicia del estado informó sobre la detención de este hombre, quien es investigado por su probable intervención en extorsiones, así como con los delitos de despojo y contra la propiedad cometidos con violencia en el Edomex.

“El Mimoso”, revelaron las autoridades, está relacionado con homicidios, extorsiones y robos, de igual forma es indagado por presumiblemente cometer despojos, invasión de terrenos ejidales y venta fraudulenta de lotes, en la región del municipio de La Paz.

Este sujeto tiene antecedentes penales por delitos como homicidio y extorsión. En el año 2015, fue detenido en cumplimiento de orden de aprehensión por extorsión, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Por ese delito le fue dictada sentencia de condena de 47 años de prisión, no obstante, después de estar recluido por dos años, quedó en libertad. Tras salir de prisión habría seguido delinquiendo y por ello era buscado por autoridades mexiquenses.

La Fiscalía del Estado de México también investiga su relación con autoridades del orden municipal de anteriores ayuntamientos en la región oriente de la entidad, principalmente de La Paz, para su protección, encubrimiento o la comisión de delitos.

Capturan a cómplice de “El Mimoso” en Edomex; decían ser luchadores sociales

También fue detenida en el municipio de La Paz, Pilar Noemí “N”, alias “La Güera”, señalada como integrante de la red criminal de “El Mimoso”. De acuerdo con las indagatorias, en conjunto con integrantes de su organización, habrían realizado acciones de manera individual o colectiva que favorecieron a terceros para despojar casas, locales comerciales, naves industriales o predios en municipios de la región oriente de la entidad.

Pilar Noemí “N”, alias “La Güera”, fue detenida por su relación con despojos de predios en Edomex.|FGJEM

Ambos estarían relacionados con despojos en la comunidad Lomas de San Sebastián, en el municipio de La Paz. Se ostentaban como luchadores sociales y controlaban grupos de mototaxistas, tianguistas e invasores, a quienes utilizan como grupos de choque.

Revelan modus operandi y amenazas de “El Mimoso” y “La Güera” para despojar en Edomex

“El Mimoso” y “La Güera” son investigados por una extorsión registrada el pasado 23 de junio, cuando en conjunto con dos individuos más, arribaron a un inmueble ubicado en la calle 21, de la colonia Valle de Los Reyes, en el municipio de La Paz. José Luis “N” se aproximó a la víctima y le habría indicado:

“Mira hijo tu p… m…, al ch… queremos tu casa, va a ser por las buenas o por las malas… Te doy esta semana para que me dejes la casa vacía si no quieres que cargue la v…, te mato a ti y tu p… familia, por si no lo sabes somos del grupo la alianza mexicana de organizaciones sociales”.

En tanto que Pilar Noemí “N”, presumiblemente le dijo a la víctima: “Nos vale m… si no tienes a donde caerle, te vamos a meter un plomazo, porque si a las buenas no te sales, te sales por pies por delante, nosotros no nos andamos con m…". Luego de haber amedrentado a la víctima, los probables implicados huyeron del lugar a bordo de una camioneta.

Líder sindical “El Mimoso” exigió 500 mil pesos para no invadir un inmueble

El líder sindical también es indagado por otra extorsión perpetrada el pasado 15 de junio cuando arribó a un inmueble ubicado en la colonia Coatepec, en el municipio de Ixtapaluca y habría amenazado con un arma de fuego al inquilino de esa vivienda.

“El Mimoso” presuntamente le exigió a la víctima la cantidad de 500 mil pesos a cambio de que “ya no invadiera un inmueble” ubicado en la calle Atlipac, colonia Ampliación Magdalena, en el municipio de La Paz. Por este caso, fue vinculado a proceso por extorsión, y se estableció un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.

Pilar Noemí “N” fue vinculada a proceso por otra extorsión, y se le fijó como medida cautelar la prisión preventiva y plazo de un mes y 15 días para el cierre de investigación complementaria. El ilícito por el cual es indagada se registró el pasado 23 de junio, cuando en conjunto con “El Mimoso” y dos individuos más, arribaron a un inmueble ubicado en la calle 21, de la colonia Valle de Los Reyes, en el municipio de La Paz. El sujeto recibió una segunda vinculación a proceso por el delito de extorsión en este mismo caso.