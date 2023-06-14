Bandera ucraniana y cadáveres rusos son la prueba del avance de las tropas de Ucrania

La bandera de Ucrania ondeaba sobre una tienda de comestibles en ruinas y soldados rusos yacían muertos en una calle del pueblo de Neskuchne, donde llegaron periodistas este martes, en la primera confirmación independiente de los mayores avances ucranianos en siete meses contra la invasión rusa.

Rusia no ha reconocido ningún avance ucraniano y el presidente Vladimir Putin dijo el martes que por ahora no ve necesaria una nueva movilización de combatientes para hacer frente a la contraofensiva ucraniana lanzada la semana pasada.

No se pudo encontrar ni un solo residente en Neskuchne, uno de los asentamientos a orillas del río Mokry Yali que, según Ucrania, fueron capturados por sus tropas en un avance constante hacia el sur, en territorio controlado por Rusia, desde que comenzó su operación la semana pasada.

“Hace tres días, las fuerzas rusas seguían aquí. Las echamos de Neskuchne. Gloria a Ucrania. Estas son tierras ucranianas”. Artem/ Miembro de una unidad de defensa territorial.

La mayoría de los edificios de una o dos plantas del pueblo, que contaba con varios centenares de habitantes antes de que Rusia lo invadiera el año pasado, estaban dañados. El lugar estaba en silencio, salvo por el estruendo de los disparos de artillería a lo lejos.

Los periodistas vieron al menos tres soldados rusos muertos tendidos en la calle, entre ellos uno cuyo cuerpo, que había volado por los aires, yacía junto a un vehículo militar ruso abandonado. Artem dijo que las tropas ucranianas que avanzaban habían observado desde un dron cómo sus compañeros intentaban evacuarlo en un primer momento, para luego tirarlo donde yacía y huir.

Fue la primera confirmación independiente del avance ucraniano en la zona, a unos 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Donetsk, uno de los varios ejes en los que intenta romper las líneas rusas.

La ofensiva de Ucrania

Ucrania comenzó su contraataque la semana pasada tras mantenerse a la defensiva durante siete meses, en el marco de una enorme campaña rusa en el invierno y la primavera boreales que apenas le reportó ganancias pese a ser el combate terrestre más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La ofensiva ucraniana se encuentra en sus primeros días, con decenas de miles de tropas frescas y cientos de vehículos blindados occidentales que aún no han entrado en combate.

Rusia, por su parte, ha tenido meses para preparar varias capas de líneas defensivas, lo que significa que el avance de Ucrania hasta ahora no equivale necesariamente a una brecha en el frente.

Thank you to our allies from the Joint Expeditionary Force @JEFnations 🇬🇧🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇮🇸🇱🇻🇱🇹🇳🇱🇳🇴🇸🇪 for a powerful assistance package worth over €100 million to strengthen 🇺🇦 air defense. At a time when Russia agonizingly intensifies its daily missile terror, more power for our air… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2023

Tras una semana dando poca información sobre su ofensiva, Ucrania dijo el lunes que había retomado siete asentamientos hasta el momento. Las tropas han avanzado hasta 6.5 kilómetros y se han apoderado de 90 kilómetros cuadrados de terreno a lo largo de 100 kilómetros de la línea del frente meridional, según la viceministra de Defensa, Hanna Maliar.

Por otra parte, el martes, un ataque ruso con misiles mató al menos a 11 personas en un edificio de apartamentos y almacenes de Kryvyi Rih, ciudad natal del presidente Volodímir Zelenski.

La OTAN dice que Ucrania avanza en su ofensiva

Este martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el martes que Ucrania está progresando en su contraofensiva frente los invasores rusos y predijo que los líderes de la organización aumentarán la ayuda militar a Kiev cuando se reúnan el mes próximo.

Stoltenberg hizo estos comentarios mientras se reunía en el Despacho Oval con el presidente Joe Biden, quien señaló que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN era sólido como una roca.

