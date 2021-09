Finge ir al baño y escapa de su nuevo trabajo ¡No le gustó!

En Twitter se volvió viral la historia de un joven que no supo cómo renunciar a su nuevo trabajo, por lo que prefirió escapar de la oficina a la primera oportunidad, fingiendo ir al baño para ya no regresar.

De acuerdo con la usuaria de Twitter que compartió la historia, en la oficina donde trabaja su esposo, decidieron contratar a un recién egresado de la universidad. El joven se presentó un lunes a la empresa y sólo duró cuatro días antes de salir huyendo, porque no le gustó la chamba.

Días después de haber empezado a trabajar, los empleados se reunieron para una junta con el jefe y el joven sólo les dijo a sus compañeros: “voy al baño y los alcanzo”, pero pasaron los minutos, la junta terminó y el empleado nunca regresó del sanitario.

Cuando se dieron cuenta de su ausencia, todos comenzaron a buscarlo en la oficina por no saber qué le había pasado. Hasta que finalmente lograron comunicarse con él y escuchar la sorprendente respuesta: “ah, sí, es que no me gustó la chamba”.

En la oficina de mi esposo contrataron a un chavo recién egresado que entró el lunes, ayer tenían una junta y él "voy al baño y los alcanzo", pues fue al baño de su casa porque no volvió, todos angustiados buscándolo y apenas contestó "ah sí, es que no me gustó la chamba". 😯🤦‍♀️ — Disgrace Kelly (@DisgraceK) September 9, 2021

En redes reaccionan por el joven que escapó del trabajo fingiendo ir al baño

La anécdota les pareció graciosa a algunos usuarios en Twitter, desatando un hilo de más historias simpáticas que les han ocurrido en el trabajo.

Otros más criticaron la “actitud inmadura” del joven que escapó de su trabajo y le quitó la oportunidad a otro de tener un empleo estable.

“No tienen idea los muchachitos de hoy”, “Es culpa de quienes los encierran en una burbuja”; “Y lo peor es que les dan becas a esos ninis”, se lee en algunos comentarios.

