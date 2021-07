Barack Obama y Bruce Springsteen convertirán su podcast en un libro

Barack Obama y Bruce Springsteen anunciaron el siguiente paso de su podcast “Renegades": convertirán el programa en un libro que saldrá a la venta el próximo 26 de octubre.

De acuerdo con lo compartido por el ex presidente estadounidense y el legendario músico, el libro llevará por nombre “Renegades: Born in the USA”, e incluirá decenas de conversaciones que ambos tuvieron de diferentes temas, como política, fama y hasta su pasión por los autos.

El libro será editado por Penguin Random House y la compañía Higher Ground, propiedad de Barack Obama, y tendrá un costo de 50 dólares (mil cinco pesos mexicanos).

El libro será una verdadera pieza de colección, pues además de las anécdotas de Barack Obama y Bruce Springsteen también contará con fotografías inéditas, además de algunos manuscritos con letras de “El Jefe”, y también discursos del ex presidente demócrata.

Te puede interesar: Eric Clapton no tocará en foros que exijan certificado de vacunación

Barack Obama y Bruce Springsteen, una amistad duradera

Sobre esta situación, el ex presidente estadounidense señaló que ha forjado una gran amistad con el rockero desde hace años, y que en todo este tiempo han descubierto que tienen una “sensibilidad compartida”.

A nuestra manera, Bruce y yo hemos estado en viajes paralelos tratando de entender este país que nos ha dado tanto a ambos

El mandatario explicó que este libro es una forma de rendir homenaje a la gente de Estados Unidos, además de compartir historias personales no sólo de ellos, sino también de personas que han encontrado en sus viajes, desde especialistas hasta habitantes comúnes.

Por otra parte, Bruce Springsteen describió que desde hace años, él y Obama habían hablado sobre los problemas que vive la sociedad estadounidense y cuál es el tipo de país que les gustaría heredar a sus hijos.

Este es un momento para considerar seriamente quiénes queremos ser y qué país dejaremos a nuestros hijos, tenemos que analizar todo lo que nos rodea

En 2016, Bruce Springsteen fue reconocido con la Medalla de la Libertad, entregada por el entonces presidente Barack Obama, y en algunas ocasiones, el político utilizó canciones del músico para sus giras políticas.

Te puede interesar: J Balvin hace cover de canción de Metallica ¡Perreo metalero!