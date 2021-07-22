Eric Clapton no tocará en foros que exijan certificado de vacunación

El músico Eric Clapton afirmó que no se presentará en los foros que exijan el certificado de vacunación contra Covid-19 al público, pues lo considera una medida discriminatoria.

El guitarrista y productor dio este mensaje luego de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, señaló que los centros de espectáculos nocturnos deberán pedir un certificado de vacunación a todos sus asistentes, con la finalidad de permitir el regreso de la industria del entretenimiento, pero también de proteger a los asistentes a estos recintos.

De acuerdo con medios internacionales, Eric Clapton hizo esta declaración a través del canal de Telegram del arquitecto italiano Robin Monotti, conocido por su postura anti-vacunas.

No pienso presentarme en ningún foro donde haya una audiencia discriminada. A menos de que haya una disposición de que todas las personas puedas asistir, me reservaré el derecho de cancelar conciertos

Te puede interesar: Gorillaz ofrecerá concierto gratuito para trabajadores de la salud

Eric Clapton, crítico de las medidas sanitarias

La postura de Eric Clapton no es una novedad, pues desde que la pandemia de Covid-19 llegó, dijo estar en desacuerdo con las medidas sanitarias. Por esta razón, el también productor trabajó junto a Van Morrison, otro famoso anti-vacunas, para la realización de la canción "Stand and Deliver", en donde hacen una crítica a la "falta de libertad" que llegó con el Covid-19.

En mayo pasado, Eric Clapton, de 76 años, fue vacunado con la fórmula de AstraZeneca. El músico tuvo una fuerte reacción a la inyección, calificando su experiencia como "desastrosa" y refiriéndose al fármaco como "un producto de propaganda forzada".

Mientras Eric Clapton se queja de las medidas para evitar contagios de Covid-19, el Reino Unido vive un aumento exponencial de contagios de Covid-19, en gran medida provocados por la variante Delta, pues el 28 de mayo pasado aquel país tenía 4 mil 30 casos, mientras que tan solo el domingo pasado se registraron 48 mil 161 casos nuevos en un día.

Por esta situación, el gobierno de Boris Johnson busca implementar medidas que protejan la salud de los ciudadanos, pero también sin afectar a las actividades económicas, por lo que el líder conservador propuso la implementación de un certificado de vacunación aprobado por el Servicio Nacional de Salud británico (NHS).

Te puede interesar: ¿Cómo afecta el Covid-19 a los pulmones de personas no vacunadas?