Barby Juárez asegura: He hecho lo doble que el Canelo y no gano lo mismo

Mariana La Barby Juárez sin duda es una de las mejores boxeadoras desde hace muchos años, tanto en el medio de México como a nivel mundial, pero las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a trato y, especialmente, ganancias económicas no están fuera de este deporte y la pugilista lo sabe, al grado de compararse con su compatriota Saúl Canelo Álvarez.

La reconocida Barby Juárez no tuvo problemas para criticar esas diferencias, incluso comparando su carrera con la del campeón mexicano Canelo Álvarez, pues ella se ha levantado con tres títulos mundiales, pero en los ingresos económicos está muy lejos de las cantidades que el dueño de los campeonatos de peso Supermediano del AMB y CMB gana gracias a sus peleas.

He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje

Ese enojo por ganar mucho menos dinero que Canelo Álvarez y tantos otros boxeadores hombres le deja un claro mal sabor de boca a la Barby Juárez, quien además es mamá y se ha tenido que hacer cargo de su hija en todo sentido, combinando esa faceta de su vida con la de una exitosa boxeadora profesional.

Sí te da ese coraje, de decir ‘soy mujer, trabajo lo doble, soy mamá así', debo llegar bien preparada a mis peleas. Tengo que hacer esos dos papeles, hacer cosas de más y realmente el pago que recibes es menos de la mitad, es una burla lo que estamos recibiendo realmente las mujeres

En entrevista con Publimetro, Mariana Juárez agregó que a pesar de haber conseguido tres títulos mundiales durante su carrera esos logros no le han dejado grandes ganancias económicas, pues con el dinero que tiene ni ha dejado de vivir en la zona donde lo hacía antes de ser famosa ni cuenta con seguridad personal. Su vida, en gran parte, sigue siendo la misma que antes de que consiguiera el éxito deportivo.

“Vivimos en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Coloso de Santa Úrsula (Estado Azteca), y manejo un Hondita. Yo me cuido, no necesito guardaespaldas, no creo que alguien quiera meterse conmigo (risas)", declaró la Barby Juárez.