Hombre, tras descarga, pierde piernas y rostro; su familia lo abandona

Adán Olmos García tiene 25 años y sus ganas de vivir son más fuertes que las de muchos otros, luego de perder las piernas y desfigurarse la cara al recibir una descarga eléctrica durante su jornada laboral.

Siempre soñó con una familia para recompensar ciertas carencias que tuvo durante su infancia y al encontrar a la mujer de su vida recibió la gran noticia de que sería padre. Esto lo obligó a mudarse a Querétaro para tener una mejor calidad de vida en el sector de la construcción.

“Llegué como todos los días al trabajo, estaba colocando loseta en la tercera planta de una verdulería llamada “El Paraíso”. En la parte de arriba de la casa se hacía un charco (de agua), desgraciadamente cuando lo pisé un cable de alta tensión de 6,600 watts me jaló y caí a la banqueta”, relató en entrevista para una cadena de televisión estadounidense en español.

El trágico accidente, ocurrido el 30 de agosto de 2017, provocó que sufriera cuatro paros cardiacos, se quedara sin piel, sin sus dos piernas, y fuera intervenido en 30 ocasiones para salvarle la vida y su cuerpo quemado en más del 90%. Quien fuera su jefe no se hizo cargo de los gastos médicos.

Sin ayuda económica, pero movido por el amor de su hijo y su esposa, trataba de salir adelante para darle “un futuro bonito” a ambos. Sin embargo, a finales de 2019 su esposa lo abandonó llevándose a su bebé.

Hoy, quiere un rostro para poder buscarlo y pide la ayuda de aquellas personas que puedan hacerlo. Incluso, también pidió ayuda al presidente Andrés López Obrador para un trasplante de rostro que tiene un costo de 4 millones de pesos.

“López Obrador, si estás viendo esto te pido ayuda, que me eches la mano, como podrás ver, como tú dices, hay que voltear a la izquierda para ver quién esta jodido y yo te hago este comunicado para que me ayudes”, solicitó.

Relata que cada mañana le pide a la Virgen de Guadalupe a cumplir este sueño y si siente frustración o tristeza, construye casitas de madera pegadas con silicón, hace ejercicio o reza.

“Donde quiera que estés, te quiero pedir que te cases conmigo. Te amo y no sabes cuánto me importa y lo que hemos luchado para llegar a donde estemos. No se me hace justo que de un momento a otro todo se vaya por un tubo”, es el mensaje que le envió a su esposa Ceci para iniciar de nuevo.

