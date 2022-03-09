Encuentran restos del barco “Endurance” en la Antártida

Un equipo de arqueólogos marinos que desde hace varias semanas intentaba localizar los restos del barco "Endurance", el navío de la Expedición Imperial Transatlántica al mando de Ernest Shackleton que se hundió en la Antártida en 1915 tras pasar diez meses atrapado en el hielo, acaba de anunciar al mundo su descubrimiento.

La expedición de búsqueda partió el 5 de febrero de este año de Ciudad de El Cabo y fue anunciada a los medios de este modo: "El Falklands Maritime Heritage Trust tiene el honor de confirmar que la expedición Endurance22, cuya misión es localizar, vigilar y filmar los restos del Endurance, ha zarpado de Ciudad del Cabo con destino al mar de Weddel, en la Antártida".

Barco localizado a más de tres kilómetros

Así, tras varias semanas de exhaustiva búsqueda a bordo del SA Agulhas II, los investigadores han logrado localizar los restos del navío a unos 3,008 metros de profundidad, en el fondo del mar de Weddell, en la Antártida, donde todas las fuentes indicaban que se había hundido.

Los restos del barco que comandó Shackleton se hallan en un excelente estado de conservación, con las maderas aún unidas y el nombre claramente visible aún en la popa, como muestran las imágenes que se han distribuido. "Sin exagerar, este es el mejor naufragio de madera que he visto en mi vida, con diferencia.

Está erguido, orgulloso del fondo marino del mar Weddell, una amplia porción del océano Atlántico Sur en la Antártida, intacto y en un brillante estado de conservación.

Expedicionarios superar expectativas

Es un hito en la historia polar", ha afirmado con entusiasmo Mensun Bound, director de la expedición. Este hallazgo es la culminación de una larga búsqueda que empezó en el año 2019 y que ahora, por fin, ha logrado superar todas las expectativas que en ella habían puesto los miembros de la expedición.

Los expedicionarios llegaron a la zona el día 17 de febrero y empezaron las labores de localización del barco desaparecido mediante el uso de un minisubmarino. Al final, cuando parecía que todo estaba perdido (de hecho, anunciaron que debido al mal tiempo no podrían permanecer más de seis días en la zona) consiguieron dar con el Endurance.

Expediciones más famosas a la Antártida

Algunas de las expediciones más famosas a la Antártida tuvieron lugar durante los primeros años del siglo XX, y culminarían con la épica conquista del Polo Sur a cargo del equipo noruego de Amundsen.

El anuncio para reclutar a los tripulantes

Reclutados mediante el siguiente anuncio: "Se necesitan hombres para viaje peligroso. Salarios bajos, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso dudoso. Honores y reconocimiento en caso de éxito", los 28 miembros de la llamada Expedición Imperial Transantártica llegaron a las cercanías del mar de Weddell el 7 de diciembre de 1914.

El naufragio del Endurance

Tras el naufragio del Endurance, Shackleton dirigió a sus hombres por el hielo hasta la Isla Elefante, donde la gran mayoría sobrevivió meses alimentándose de focas y pingüinos, después de haber sacrificado a los perros.

Shackleton decidió dejar a 22 de sus hombres esperando en la Isla Elefante y partir con el resto de sus marineros en un bote hacia las islas Georgias del Sur.

Después de 17 días y 1,300 kilómetros recorridos, llegaron a un centro ballenero y, cuatro meses después, regresaron a la isla para rescatar con vida a los 22 compañeros.

El Endurance, como contó Shackelton a su regreso, aguantó fuertes presiones del hielo y condiciones extremas durante días. "No puedo describir la impresión de la implacable destrucción que soporté mientras miraba abajo y alrededor. Los témpanos, con la fuerza de millones de toneladas de hielo empujando tras ellos, estaban, sencillamente, aniquilando al barco", describió Shackleton en Sur, el libro donde narró todos los detalles de la expedición. La embarcación "merecía todo lo bueno que se pudiera decir de ella", valoró el explorador, pero tuvo que enfrentarse "a la peor parte del peor mar de mundo", escribió.

