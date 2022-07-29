Dos primeros barcos con granos en Ucrania listos para partir

Embajadores, funcionarios de Ucrania, de Turquía y de la ONU asistieron a una rueda de prensa en el puerto de Odesa este viernes 29 de julio después de supervisar los preparativos de los barcos en dos puertos del Mar Negro, en Ucrania, que esperan puedan reiniciar las exportaciones de granos que han sido bloqueadas desde el comienzo de la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

Melinda Simmons, embajadora británica en Ucrania, agradeció a Ucrania por los esfuerzos para hacer realidad el acuerdo y pidió a Rusia que cumpla con los acuerdos.

"Estoy muy contenta de estar aquí junto con el G7, Turquía y la ONU en solidaridad con este acuerdo por el que el Reino Unido ha estado entre otros países presionando mucho y estamos muy contentos de que se haya alcanzado. Y junto con todos los demás, esperamos que Rusia desempeñe su papel para asegurarnos de que este acuerdo se lleve a cabo", dijo Simmons.

Barcos cargados y listos para partir

Larisa Galadza, embajadora de Canadá en Ucrania, dijo que los barcos estaban cargados con granos y listos para partir.

"Como todos pueden ver, los barcos están aquí, están cargados y listos para partir. Hoy comienzan a cargarse más barcos. Entonces, hacemos un llamado a Rusia para que acepte los corredores que se necesitan para enviar el grano y esperamos verlo pronto", agregó Galadza.

Oleksandr Kubrakov, ministro de Infraestructura de Ucrania, dijo que Ucrania ha hecho todo lo necesario por su parte para iniciar los envíos.

Misiles rusos alcanzaron el puerto de Odesa

Misiles rusos alcanzaron el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania, dijo el ejército ucraniano, amenazando un acuerdo firmado el día anterior para desbloquear las exportaciones de granos de los puertos del Mar Negro y aliviar la escasez mundial de alimentos causada por la guerra.

Rusia y Ucrania acordaron la semana pasada desbloquear las exportaciones de granos de los puertos del Mar Negro, que se han visto amenazados por ataques rusos desde que invadió Ucrania el 24 de febrero.

El acuerdo fue el primer avance diplomático del conflicto y los precios del trigo que se ofrecían en Asia cayeron esta semana debido a las expectativas de un mayor suministro.

El ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, dijo a los periodistas que esperaba que los primeros barcos con granos pudieran salir del puerto antes de fin de semana, mientras que Bridget Brink, embajadora de Estados Unidos en Ucrania, dijo que esperaba que se llegara a un acuerdo más tarde el viernes para abrir el camino para el primer envío.

Somalia espera granos para evitar hambruna

El jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, dijo el jueves que el organismo mundial esperaba que los países más pobres tuvieran prioridad a los granos, citando a Somalia, donde casi un cuarto de millón de personas se enfrenta al hambre.

Si bien el bloqueo de granos en Ucrania, uno de los mayores exportadores del mundo, ha provocado aumentos en los precios de los alimentos en todo el mundo, la escasez de gas ruso ha elevado los precios de la energía en Europa y ha generado temores de escasez durante el invierno.

