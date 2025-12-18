Dan Bongino anuncia su renuncia como subdirector del FBI por choques con Trump

Dan Bongino , subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) , anunció que renunciará a su cargo el próximo mes, con lo que pondrá fin a una gestión breve y marcada por tensiones internas en una de las agencias de seguridad más importantes de Estados Unidos.

La salida de Bongino ocurre en el segundo mandato del presidente Donald Trump y se suma a una serie de movimientos de alto perfil dentro de su administración, en medio de cuestionamientos al liderazgo del FBI y a la supuesta politización de la agencia.

Dan Bongino confirmó que dejará el FBI en enero

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Dan Bongino informó que dejará su puesto como subdirector del FBI en enero de 2026.

En su publicación, el funcionario agradeció al presidente Donald Trump, a la fiscal general Pam Bondi y al director del FBI, Kash Patel , por la oportunidad de haber servido en el cargo.

“Dejaré mi puesto en el FBI en enero”, escribió Bongino, quien también expresó su agradecimiento a los ciudadanos estadounidenses por el privilegio de servirles.

I will be leaving my position with the FBI in January.

I want to thank President Trump, AG Bondi, and Director Patel for the opportunity to serve with purpose.

Most importantly, I want to thank you, my fellow Americans, for the privilege to serve you.

God bless America, and… — Dan Bongino (@FBIDDBongino) December 17, 2025

Dan Bongino: Una gestión marcada por choques y controversias

Durante su paso por el FBI, Bongino enfrentó tensiones con el Departamento de Justicia, particularmente por el manejo de información relacionada con el caso de Jeffrey Epstein .

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el subdirector chocó con funcionarios del Departamento de Justicia tras la decisión de no divulgar más archivos del caso Epstein , una postura que contrastó con las declaraciones que Bongino había hecho previamente como conductor de un popular podcast conservador.

Su gestión también estuvo marcada por el reto de conciliar su papel institucional con las posturas provocadoras y teorías conspirativas que promovió antes de llegar a la agencia.

Un nombramiento considerado atípico dentro del FBI

La designación de Dan Bongino como número dos del FBI fue vista como poco convencional desde el inicio. Históricamente, el cargo de subdirector ha sido ocupado por agentes de carrera con amplia experiencia dentro de la propia agencia.

Aunque Bongino trabajó como oficial de policía de Nueva York y como agente del Servicio Secreto , no contaba con experiencia previa dentro del FBI, al igual que el actual director Kash Patel, nombrado por Trump.

Bongino asumió el cargo en marzo de 2025, tras años como presentador de radio y podcast de línea conservadora, desde donde criticó duramente al FBI y a otras agencias federales.

Americans are safer because of @FBIDDBongino’s service. Thank you, Dan. 🇺🇸 https://t.co/XIPveF920N — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 17, 2025

Trump y el futuro político de Dan Bongino

Tras conocerse la renuncia, el presidente Donald Trump señaló que Bongino desea regresar a su programa de radio y televisión conservador, lo que abre la puerta a un eventual retorno del exfuncionario al activismo mediático y político.

La salida de Bongino se produce en un momento delicado para el FBI, cuyo liderazgo ha sido cuestionado por el uso de recursos oficiales y por publicaciones en redes sociales relacionadas con investigaciones en curso.

Renuncias de alto perfil en el segundo mandato de Trump

La renuncia de Bongino se convierte en una de las más visibles de la administración Trump en 2025, en un contexto de reacomodos internos y críticas al manejo de las agencias de seguridad e inteligencia.

Hasta el momento, el FBI no ha informado quién ocupará de manera interina o definitiva el cargo de subdirector.