Donald Trump ofrecerá un importante discurso desde la Casa Blanca, ¿a qué hora es y de qué hablará?

Esta noche, el Salón Oval será el escenario de un discurso crucial para el rumbo de los Estados Unidos y todo el mundo. Donald Trump se dirigirá a la nación estadounidense para detallar los avances de su administración durante este 2025 y marcar la hoja de ruta para el próximo año; muchos esperan que el mensaje también incluya temas internacionales, como el conflicto con Venezuela.

El presidente ha adelantado que su discurso tendrá un tono de "rendición de cuentas" sobre el estado en que encontró el país, asegurando que, a pesar del "caos heredado", la nación está en camino a ser más fuerte que nunca. Este mensaje ocurre en un momento de alta presión política tanto en el Congreso como en el escenario internacional.

.@POTUS on tonight's address to the nation: "The message this evening is we inherited a mess... and our country is going to be stronger than ever before." pic.twitter.com/Ze9zrIouyT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 17, 2025

A qué hora es el discurso de Trump

Para los interesados en seguir la transmisión en vivo desde territorio mexicano, la cita es la siguiente:



Hora en Estados Unidos: 9:00 p.m. ET (Hora del Este).

Hora en México: 8:00 p.m. (Tiempo del Centro de México / CDMX).

El discurso será transmitido por las principales cadenas de noticias internacionales y a través de las redes sociales oficiales de la Casa Blanca .

Qué dirá Donald Trump durante su discurso

El guion de la noche se dividirá en tres pilares fundamentales:



Balance del 2025: Trump resaltará las acciones de su administración en materia de migración, economía y desregulación. Prioridades para 2026: Dará un adelanto de los proyectos legislativos y ejecutivos que buscará implementar el próximo año. Seguridad y Soberanía: El mandatario enfatizará su postura de "Estados Unidos Primero", especialmente en lo que respecta a los recursos energéticos y la defensa de los intereses económicos en el extranjero. Conflictos internacionales: Se espera que el mandatario también hable sobre las distintas polémicas mundiales que han estado dando de qué hablar en todo el mundo, como la situación con Venezuela y países de Latinoamérica.

.@POTUS on the Naval blockade on Venezuela: "We're not gonna let anybody going through that shouldn't be going through. They took all of our energy rights—they took all of our oil from not that long ago... they illegally took it." pic.twitter.com/vzHLBEyctP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 17, 2025

Tensión entre Nicolás Maduro y Donald Trump

El punto más candente de la jornada es la situación con Venezuela. Trump ha endurecido su discurso, ordenando un bloqueo naval completo para todos los buques petroleros que entren o salgan del país sudamericano.

El presidente afirmó hace tan solo unas horas: "Nos quitaron nuestros derechos petroleros... teníamos mucho petróleo allí y echaron a nuestras empresas. Lo queremos de vuelta". Trump exige no solo el retorno de activos y tierras, sino que acusa al régimen de Nicolás Maduro de haber "robado" propiedad estadounidense. Esta postura ha generado una alerta máxima en la región ante la posibilidad de una confrontación económica o militar más directa.