Detienen a hombre en el velorio de su pareja: VIDEO abre sospecha de accidente fingido en Brasil

Lo que en un inicio fue reportado como un accidente de tránsito en la carretera MG-050, en el municipio de Itaúna, Brasil, dio un giro impactante tras el avance de las investigaciones. La Policía Civil de Minas Gerais confirmó la detención de un hombre durante el velorio de su pareja, una mujer de 31 años, luego de que surgieran pruebas (VIDEO) que contradicen su versión de los hechos.

El arresto del novio se realizó durante la pasada jornada del lunes 15 de diciembre, cuando el sospechoso asistía al funeral de la víctima (su pareja). De acuerdo con las autoridades, el caso fue reclasificado como presunto homicidio luego de un análisis exhaustivo de evidencias técnicas, testimoniales, además de las imágenes de un video captado en una caseta de peaje.

¿Por qué el accidente en Brasil pasó a ser investigado como homicidio?

El accidente en la carretera de Brasil sucedió alrededor de las 6:00 de la mañana del domingo 14 de diciembre (hora local), cuando el vehículo en el que viajaba la pareja invadió el carril contrario en una curva y se estrelló de frente contra un minibús turístico. La mujer “murió” en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladado a un hospital con lesiones.

Sin embargo, la versión del conductor comenzó a generar dudas. Imágenes de cámaras de seguridad en una caseta de cobro en Itaúna muestran una escena clave: el hombre aparece en el asiento del copiloto sujetando el volante, mientras la mujer permanece inmóvil en el asiento del conductor, lo que no coincide con un accidente convencional.

Pruebas clave: videos, lesiones y testimonios de accidente fingido en Brasil

En la investigación se analizan inconsistencias entre la dinámica del choque y las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima, además de testimonios de terceros.

Un audio atribuido a un empleado de la caseta de cobro en la carretera, resulta relevante, ya que en él se describe que la mujer no reaccionaba, mientras que el hombre mostraba signos evidentes de nerviosismo, sudoración excesiva, además de rasguños en el rostro. Estos elementos reforzaron la hipótesis de que el accidente pudo haber sido simulado para encubrir un crimen.

🚨 Grave l Homem coloca namorada morta ao volante para simular acidente de carro, mas ação é percebida por funcionária de pedágio pic.twitter.com/a7arlutH9H — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) December 17, 2025

La Policía Civil de Minas Gerais informó que el sospechoso permanece detenido mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de la mujer, además de determinar la responsabilidad penal. El caso sigue bajo investigación y las autoridades no descartan nuevas imputaciones conforme se avance con los peritajes.

Este caso de accidente simulado en Brasil vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las investigaciones técnicas en hechos aparentemente fortuitos; ¿cuántos crímenes logran ocultarse tras la apariencia de un accidente?

