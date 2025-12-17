¡Otro golpe a “El Marro”! EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima

El gobierno de Estados Unidos anunció hoy 17 de diciembre de 2025 que emitió sanciones contra el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, el cual surgió en 2014 en Guanajuato y, entre sus actividades delictivas, está el robo de combustible.

De esta forma, todas las propiedades de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro” que estén en territorio de la Unión Americana o en posesión control de ciudadanos norteamericanos quedan confiscadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

