“Inundación de libros navideños": Esta es la peculiar tradición en este país de Europa

Alrededor del mundo hay distintas tradiciones navideñas: desde el personaje que deja regalos a los niños que puede variar entre Santa Claus, Papa Noel, La Befana, el Niño Dios o los Reyes Magos, hasta usar suéteres feos. Sin embargo, en Europa, algunas personas se regalan libros mutuamente, lo que pueden llamar “la inundación de libros navideños”.

Jólabókaflóð: la fascinante "inundación de libros" que define la Navidad en Islandia

En Islandia es común que varias personas acostumbren regalar libros en Navidad, abrirlos y sentarse a leerlos el 25 de diciembre, acompañados de la familia y amigos, mientras toman chocolate caliente.

El Jólabókaflóð, palabra en islandés para expresar la “inundación de libros del Yule, o de Navidad”, representa la oportunidad de las editoriales de dicho país para publicar diversos libros cerca del fin de año.

El origen histórico: por qué el papel salvó la Navidad islandesa en 1944

Esta medida comenzó en 1944, en Islandia, en plena Segunda Guerra Mundial , cuando había una economía deprimida y restricciones en las cosas que podían comprar.

Uno de los artículos que no estaban racionados era el papel, con lo cual la Asociación de Editores Islandeses comenzó esta idea, al imprimir un catálogo de nuevos títulos, con el fin de que las personas pudieran elegir un libro para regalar. Ello se convirtió en un éxito y dicho catálogo es impreso y regalado, pero también está disponible en línea .

Cifras de un país lector: el impacto económico y social del libro en Islandia

Las ventas navideñas de libros representan el 40% anual de las editoriales en Islandia. Este boom comienza en octubre de cada año y los autores pueden considerarse exitosos si logran sus principales ventas en esas fechas.

Además, una encuesta del Centro de Literatura Islandesa, hecha a mil 400 residentes, asegura que los ciudadanos de dicho país leen un promedio de 2.4 libros al mes, mientras que un tercio de la población lee diariamente y más de un tercio de encuestados ha acudido a la biblioteca en el último año.

Cabe recordar que no todos los islandeses siguen estos rituales al pie de la letra, pero el Jólabókaflóð y las tradiciones que representa existen de verdad. “Como todas las generalizaciones sobre países y sus tradiciones, hay una parte de cierto, pero no es tan simple”, mencionó Gréta Sigríður Einarsdóttir, editora de Iceland Review, la revista en inglés más antigua sobre Islandia, a la revista Smithsonian.