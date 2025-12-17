María Corina Machado deja Oslo: ¿Cuál es su estado de salud y dónde se encuentra?

Luego de una semana histórica en Noruega, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , ha dejado la capital, Oslo. La noticia fue confirmada por Pedro Urruchurtu Noselli, su coordinador de relaciones internacionales, quien aseguró que la líder opositora venezolona se encuentra bien.

Aunque el primer ministro de Noruega ratificó su salida de la ciudad, su paradero exacto actual no ha sido revelado por razones de seguridad. Su equipo ha pedido respeto a su privacidad mientras ella se enfoca en atender compromisos personales y médicos tras el intenso viaje.

Comunicado oficial:



María Corina Machado (@MariaCorinaYA) se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación. Como ha confirmado el Primer Ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo. — Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) December 17, 2025

Por qué María Corina Machado salió de Oslo

La prioridad de Machado en este momento es su salud. Durante su compleja y arriesgada salida de Venezuela hacia Europa, la líder sufrió una fractura de vértebra . Este tipo de lesión requiere cuidados específicos y el seguimiento de expertos.

Actualmente, María Corina está atendiendo citas con especialistas para asegurar una "pronta y total recuperación". El desgaste físico de vivir meses oculta y luego realizar una travesía de alto riesgo ha pasado factura, pero su equipo afirma que su espíritu se mantiene inquebrantable.

Así fue el vieja de María Corina Machado a Oslo

Para llegar a Oslo, Machado tuvo que ser extraída de Venezuela en una operación que parecía de película. Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue, explicó que la misión duró casi 16 horas, la mayor parte del tiempo navegando de noche por aguas turbulentas.

Stern, veterano de fuerzas especiales de Estados Unidos, describió esta como la operación "más difícil y delicada" de su carrera. Tras el viaje en bote, Machado logró tomar un vuelo que la llevó a Noruega el pasado 10 de diciembre, justo a tiempo para reencontrarse con su hija y saludar al mundo desde el balcón del Gran Hotel de Oslo .

Han sido días profundamente emotivos; inolvidables…



Viajé a Oslo para recibir un reconocimiento histórico que le pertenece a todos los venezolanos y que les llevaré de regreso a casa.



Todo por Venezuela! pic.twitter.com/CozjEmzwyE — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 17, 2025

María Corina Machado regresará a Venezuela

A pesar de que su equipo de rescate le ha suplicado que no regrese a Venezuela por los riesgos extremos que corre, Machado ha sido clara en el pasado: su intención es volver.

Por ahora, el futuro de la Nobel de la Paz es incierto en cuanto a su residencia definitiva, pero su lucha política continúa desde donde se encuentre. La comunidad internacional sigue de cerca su recuperación y los pasos que dará una vez que los médicos le den el alta definitiva.