¿Que chocaste qué? Sujeto roba un Ferrari y choca contra poste de luz en Miami (VIDEO)

El robo de un auto en Miami, Florida, Estados Unidos , derivó en una espectacular persecución policial. Aunque estos eventos son comunes, el protagonista fue un exclusivo Ferrari, que protagonizó un choque contra un poste de luz. El choque quedó captado en video por los vecinos.

El peculiar incidente sucedió después de la medianoche del martes 16 de diciembre de 2025, cuando un Ferrari Purosangue 2024 robado estaba siendo perseguido por la policía.

La persecución terminó sacando chispas, literalmente, cuando el vehículo de lujo terminó por incrustarse contra un poste de madera, con lo que cortó la energía eléctrica. El hecho quedó captado por un vecino desde su departamento.

“GTA en la vida real”: espectacular persecución y choque de un Ferrari en Miami (VIDEO)

Richard Brand, vecino de la zona, presenció el choque desde su edificio. “Creo que nuestros generadores de respaldo se activaron después de 10 o 15 minutos”, explicó Brand sobre la recuperación de la energía eléctrica tars lo sucedido. Andrii Lermakov, otro vecino, comparó la escena con el famoso videojuego Grand Theft Auto.

”¡Ves el GTA en la vida real!, ya sabes, el videojuego. ¡Es una locura!", exclamó Lermakov mientras videos de espectadores capturaban el Ferrari acelerando y chocando.

El robo millonario: desaparecen un Ferrari y un Rolls-Royce desde un taller

El propietario reportó el robo después de dejar el Ferrari y un Rolls-Royce Cullinan 2025 en un taller de Miami Beach. Pagó por reparaciones, pero una empresa de transporte de terceros recogió los autos y nunca los entregó. El dueño activó el rastreo GPS y llamó a la policía.

Kiara Delva, vocera de la Policía de Miami, detalló el origen del incidente. “La víctima llamó a la policía diciendo que había estado rastreando su vehículo”, reveló Delva. Los agentes rastrearon el Rolls-Royce en algún lugar de Miami-Dade y recuperaron el vehículo. El Ferrari apareció estacionado en Miami , pero el conductor huyó al ver a la policía.

El sospechoso realizó vueltas en U prohibidas y condujo en sentido contrario. El Ferrari giró a la derecha a alta velocidad, golpeó una patrulla y luego chocó contra el poste de luz, lo que causó una explosión. Las cámaras capturaron todo: desde la fuga inicial hasta el choque final.

De Nueva York a prisión en Florida: quién es Deshawn Prendergast, el ladrón del Ferrari

La policía identificó al conductor como Deshawn Prendergast, de 28 años y residente en Bronx, Nueva York. Tras el accidente, trató de huir a pie, pero se rindió poco después. Sufrió heridas visibles en la cara por el impacto.

“Esto podría haber tomado un giro trágico, así que estamos agradecidos de que finalmente lo capturaran”, mencionó la vocera de la policía local.

El Departamento de Prisiones del condado de Miami-Dade procesó al sospechoso, quien recibió atención médica por cortes menores.

