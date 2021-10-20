Volcán saca a flote barcos de la Segunda Guerra Mundial en Japón

El volcán submarino Fukutoku-Okanoba, situado en las islas Ogasawara, en Japón, registró actividad en los últimos meses, lo que provocó que salieran a flote varios barcos estadounidenses utilizados durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con medios locales, la actividad volcánica creó un islote de roca y ceniza, algo que no ocurría en 35 años; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que estos movimientos de la corteza sacaron a flote barcos hundidos hace 80 años.

En algunos videos compartidos en redes sociales, se puede apreciar los barcos o lo que quedó de los navíos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial.

La actividad volcánica en la isla de Ioto (Iwo Jima) provocó la aparición en la costa de varias decenas de barcos japoneses hundidos de la época de la famosa batalla de la Segunda Guerra Mundial.#Japón pic.twitter.com/mrEQ6EG4MK — 📽️ALBERTO GARCIA TV (Youtube)⭐ (@ALBERTOJOSEGAR4) October 19, 2021

Algunos historiadores señalaron que se trata de embarcaciones que pertenecieron a marines de Estados Unidos, pues en la isla vecina de Iwo Jima se libró una batalla naval el 19 de febrero de 1945, en la que participó Estados Unidos.

Incluso, los expertos señalaron que los barcos pudieron formar parte de un puerto que Estados Unidos intentó construir durante la Segunda Guerra Mundial para controlar al país asiático.

La batalla de Iwo Jima enfrentó a soldados estadounidenses contra la milicia japonesa en el monte Suribachi, donde Estados Unidos derrotó al ejército de Japón, capturando a la mayoría de sus soldados.

Tras la victoria estadounidense, los soldados intentaron construir un puerto con el objetivo de invadir la isla más grande de Japón; sin embargo, el plan nunca llegó a concretarse y tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los barcos fueron abandonados o hundidos.

Volcanes ponen en riesgo los barcos encontrados en Japón

El director del Centro de Investigación de Volcanes de Japón explicó que intentar recuperar los barcos que salieron a flote sería difícil debido a la actividad volcánica que se registra en la zona.

Detalló que en el lugar hay 110 volcanes submarinos que podrían entrar en actividad; incluso, varios de ellos podrían hacerlo de manera simultánea y advirtió que el destino de los barcos de la Segunda Guerra Mundial podría ser tan fugaz como el islote formado por el volcán Fukutoku-Okanoba.

