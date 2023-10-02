Muere una persona por arma de fuego en Barranca del Muerto e Insurgentes en la CDMX

Una persona murió tras ser agredida con arma de fuego en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX). El incidente ocurrió en Barranca del Muerto e Insurgentes, a la altura de la estación José María Velasco del Metrobús.

Un hombre murió debido a que un par de sujetos en motocicleta lo atacaron. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan un operativo, pero aún no logran detener a los agresores.

#AlertaVialFIA | Fuerte #movilización de equipos de #emergencia por disparos de arma de fuego en la zona.



Evita Barranca del #Muerto y permite el paso de las unidades. https://t.co/Zy6bh9L190 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 2, 2023

El cuerpo de la persona agredida aún permanece en el interior de su vehículo, el cual no tiene placas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX pidió a los ciudadanos permitir el paso de vehículos de emergencia en la zona de la colonia Guadalupe Inn, donde ocurrió este ataque.

#AlertaVialFIA | Una #balacera dejó como saldo una persona sin vida a bordo de un vehículo sin placas, justo en Barranca del Muerto casi esquina con Insurgentes, colonia Guadalupe Inn.



Al momento no hay personas #detenidas por este #hecho violento.



📹 | @Plata11CDMX. pic.twitter.com/xJuxsEx3cy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 2, 2023

En una tarjeta informativa, la SSC de la CDMX informó que los agentes observaron a un hombre de cerca de 45 años de edad a bordo de una camioneta en la colonia Guadalupe Inn, con una visible mancha de sangre en el cuerpo.

Ante ello, los policías solicitaron la ayuda de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar y detectaron que el hombre ya no tenía signos vitales por impacto de arma de fuego.

La zona quedó acordonada y dieron aviso al agente del Ministerio Público, para los servicios periciales que correspondan. Además, ya realizarán el análisis respectivo de las cámaras de videovigilancia, con el fin de identificar a los probables responsables.