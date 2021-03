Mujer se desiste de denuncia contra Félix Salgado Macedonio

Basilia Castañeda informó que decidió abandonar la acusación en contra del hoy candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, debido a que las fiscalías General de la República (FGR) y de Guerrero violentaron sus derechos como víctima.

El pasado 1 de marzo, la Fiscalía del estado de Guerrero desestimó la acusación de Basilia Castañeda después de determinar que había prescrito, ya que sucedió en diciembre de 1998.

“Se desprende que los hechos denunciados ocurrieron en el mes de diciembre de 1998 por lo que entre esa fecha y la presentación de la denuncia operó la prescripción de la acción penal”, refirió la fiscalía a la mujer que denunció haber sido víctima de violación a los 17 años por parte del senador con licencia.

A través de un comunicado, Basilia Castañeda informó que abandona la acusación en contra de Salgado Macedonio debido a que seguir con la acusación implicaría la inversión de recursos ante autoridades que ya dejaron manifiesta su intención de no investigar.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, difundió.

Sin embargo, recordo que a pesar de su desistimiento, las autoridades están obligadas a seguir investigando de oficio pues se trata de un delito grave, más porque fue cometido contra una menor de edad de 17 años por parte de un hombre que gozaba de fuero.

Salgado Macedonio comparecerá ante la CNHJ de Morena mañana

En su comunicado, Castañeda explica que el miércoles pasado fue citada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para este lunes 15 de marzo con la finalidad de realizar un desahogo de pruebas y presentación de alegatos, mismo proceso al que responderá Salgado Macedonio el próximo martes.

Además, indicó que Salgado Macedonio ha presentado como pruebas la carta de no antecedentes penales y cotejo del procedimiento de oficio, alega que este procedimiento debe terminar, pues asegura que con esto se le juzga dos veces por el mismo delito, cuando la CNHJ no posee competencias para investigar delitos.

Tras su desistimiento ante las autoridades locales y federales, Basilia Castañeda informó que pidió al abogado y exfiscal de Guerrero, Xavier Oléa, que no continue con su representación legal, la cual realizaba de forma gratuita.

