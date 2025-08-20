¡Cambios en los mercados! Cierre de la BMV y Wall Street hoy 20 de agosto 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes al final de la jornada de este miércoles 20 de agosto 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 20 de agosto 2025

Este 20 de agosto el índice bursátil se ubicó en 58,221.47 puntos, mostrando una caída de 0.41%, lo que equivale a una pérdida de 241.32 puntos respecto al cierre anterior, mientras que el volumen negociado en la sesión alcanzaba los 114,319,574 títulos, reflejando la actividad del mercado en ese momento.

¿Cómo cierra Wall Street este 20 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 20 de agosto de 2025 de forma mixta por segundo día consecutivo debido a la inquietud de inversionistas tecnológicos.



S&P 500 perdió un 0.24%, para cerrar en 6,395.78 puntos.

Nasdaq Composite bajó 0.67%, hasta las 21,172.86 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones sumó 0.04%, hasta los 44,938.31 puntos.

Precio del dólar en México hoy 20 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 20 de agosto de 2025 en $17.80 pesos la compra y en $19.30 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.35 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

Valor del Bitcoin hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 20 de agosto de 2025, se ubica en 114 mil 208 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.20% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 143 mil 579 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

¿En cuánto está el precio del petróleo?

El miércoles, los precios del petróleo registraron un aumento cercano al 2% impulsado por una caída semanal mayor a la esperada en los inventarios de crudo en Estados Unidos, mientras los inversionistas permanecen atentos a los avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, con las sanciones sobre el crudo ruso aún vigentes.

En este contexto, el Brent subieron 1.05 dólares (1.6%) para cerrar en 66.84 dólares por barril, mientras que los del West Texas Intermediate (WTI) avanzaron 86 centavos (1.4%) y finalizaron en 63.21 dólares por barril.