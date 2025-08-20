¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz? Falta el sicario

Luego de la detención de 13 personas como parte de la investigación por el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada y José Muñoz, coordinador de asesores del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se dieron a conocer quiénes son.

En conferencia de prensa, en Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la CDMX; Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), dieron detalles al respecto de la investigación tras este crimen ocurrido el 20 de mayo de 2025.

Una mañana trágica en #CDMX



Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, asesor de la jefa de Gobierno, fueron asesinados a balazos en Calzada de Tlalpan.

Sujeto que disparó a secretaria particular de Clara Brugada no fue detenido

Ese día, un sujeto se acercó a los funcionarios en Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón, con dirección al Centro Histórico, muy cerca de la estación Xola de la Línea 2 del Metro de la CDMX. Los hechos quedaron grabados y el video del momento de la ejecución fue revelado y difundido en redes sociales.

No obstante, esta tarde, a pesar de darse a conocer la detención de estas 13 personas investigadas por su probable participación, el hombre que disparó contra ambos funcionarios no ha sido detenido. Previamente, Clara Brugada, informó por la mañana que entre los 13 detenidos, tres de estos participaron de manera directa en el crimen.

“Informo a la ciudadanía que, durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas; entre ellas, tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento”, señaló la Jefa de Gobierno.

¿Quiénes son las personas detenidas tras asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

La detención de las 13 personas se ejecutó tras labores de inteligencia, logrando así identificar a personas directamente relacionadas con los hechos, así como las rutas de escape y zona de movilidad fuera de la ciudad. Los detenidos son:



Javier “N” Arlette “N” Jesús “N” Nery “N” Joshua “N” Abraham “N” Francisco “N” Norma “N” Eduardo “N” Fanny “N” David “N” Arturo “N” Sandra “N”

De los detenidos, Jesús “N”, Arlette “N” y Nery “N”, acusados por homicidio y asociación delictuosa, identificados como presuntamente participaron de forma directa en la coordinación logística del doble crimen.

El resto son investigados por su posible participación en la vigilancia de las víctimas, el uso y ocultamiento de vehículos, así como la facilitación de celulares, entre otras acciones para consumar el asesinato.

Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en CDMX: tres meses sin detenidos

Implicados en agresión a colaboradores de Brugada huyeron al Edomex

Luego de la agresión, los responsables se concentraron en la colonia Barrio La Asunción de la alcaldía Iztacalco, donde abordaron una camioneta gris y huyeron con dirección al municipio de Ecatepec, Estado de México. Tras ello se ejecutaron 11 cateos y operativos, seis de ellos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco y cinco en los municipios de Otumba y Coacalco.

Omar García Harfuch informó que fueron 11 cateos y acciones operativas en la CDMX y estado de México los que permitieron detener a los 13 presuntos implicados en el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz coordinador de asesores de

El ataque contra los dos colaboradores de Clara Brugada, fue producto de una planeación anticipada y sostenida, indicó Bertha Alcalde Luján. La investigación continúa para ubicar a otros autores materiales, entre ellos a quien disparó contra los servidores públicos el 20 de mayo pasado, pero también se busca a autores intelectuales.

Por su parte, Pablo Vázquez, jefe de la policía de la CDMX, señaló que siguen determinando el móvil y es parte del sigilo de las investigaciones, aunque las autoridades no descartan que el móvil del atentado contra Ximena y Pepe pudiera estar relacionado con la actividad de las víctimas.