Mujer exhibe en VIDEO a hombre en la Condesa; la agredió mientras se tocaba en bicicleta

Mediante un video que circula en redes sociales, una mujer denunció públicamente a un sujeto que la agredió verbalmente mientras realizaba actos exhibicionistas en plena vía pública en la colonia Condesa, una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México (CDMX). La valiente reacción de la víctima, quien decidió grabar a su agresor, ha generado una ola de indignación y un llamado a reforzar la seguridad.

Confrontan a exhibicionista en la colonia Condesa

La denunciante narra en su publicación que los hechos ocurrieron este miércoles por la tarde, mientras caminaba por la calle de Michoacán. En ese momento, se percató de la presencia de un hombre a bordo de una bicicleta que se estaba tocando sus genitales.

Según el testimonio, al notar que ella pasaba, el sujeto no solo la agredió verbalmente, sino que utilizó la luz de su celular para iluminarse y asegurarse de que la mujer viera sus actos obscenos.

Acoso en la Condesa, #CDMX. Una mujer grabó a un hombre que la agredió verbalmente y se masturbaba en su bicicleta. Si lo reconoces, denúncialo



Lejos de intimidarse, la mujer sacó su teléfono celular y comenzó a grabar al individuo para tener evidencia del acoso. En el video difundido, se observa cómo lo confronta a la distancia mientras lo sigue.

Ante la evidencia de ser grabado y expuesto, el hombre opta por subirse a su bicicleta y escapar rápidamente del lugar para evitar ser detenido.

Exigen mayor seguridad en la Condesa, CDMX

Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad para las mujeres en los espacios públicos de la Ciudad de México. Usuarios de redes sociales han expresado su apoyo a la denunciante, aplaudiendo su valentía, y han exigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que se investigue el caso para dar con el responsable y que se incremente el patrullaje en la zona de la Condesa para prevenir este tipo de agresiones.

