Un vecino de Morelia, Michoacán, creyó haber perdido los ahorros que a lo largo de su vida juntó. Por error tiró el dinero a la basura y cuando se dio cuenta pensó que era demasiado tarde.

La historia dio un giro de 180 grados cuando Heriberto, Blas y Alexis dieron muestra de la honestidad, una cualidad del ser humano que hoy le ha devuelto la tranquilidad a una persona.

Ellos tres trabajan en el servicio de limpia municipal y, como ellos mismos lo comentan, ayudaron sin pensarlo dos veces a una persona que por un descuido echó al bote de la basura el dinero que con sacrificios recolectó durante una época de su vida.

Un acto ejemplar en Morelia; ciudadano recupera sus ahorros

“Nos dieron una señal de que era una caja pero no tratamos de ver qué era, ni nada; más bien nuestra intención era que el propio dueño buscara por mano propia, que viera que en caso de que no apareciera no fuera a pensar que nosotros la agarramos"; dijo Heriberto Cortés para Fuerza Informativa Azteca .

Los recolectores de basura lograron rescatar la caja con el dinero en medio de seis toneladas de desechos que a diario acopian en su camión.

“A los que nos toca arriba del camión, los objetos que nos toca así como llaves todo eso, los tratamos de echar arriba por si algo preguntan se los regresamos, eso es lo único que hacemos"; agregó Blas Jacobo, empleado de limpia en la ciudad de Morelia.

Tanto Heriberto, como Blas y Alexis coincidieron que el reconocimiento y el agradecimiento de la persona a la que ayudaron fue recompensa suficiente por su acción.

“Satisfacción más que nada, de haberle devuelto sus pertenencias a la persona que tanto buscaba. Me imagino que le ha de haber costado trabajo tener lo que él mantenía en esa caja"; puntualizó Alexis Melchor, el último de los trabajadores de limpia.

Tira a la basura sus ahorros pero recolectores los devuelven

Estos tres ejemplares ciudadanos de Morelia dicen que no es la primera vez que interrumpieron sus labores para poder auxiliar a algún usuario que, por error, desechó algún objeto valioso.

Hoy, coincidieron en que volverían a ayudar a quien lo necesite, y más, si eso implica buscar entre toneladas de basura.

Por seguridad, la persona que recuperó sus ahorros no otorgó su identidad y tampoco quiso revelar el monto del dinero que contenía aquella caja en la basura.