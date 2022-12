Inunda basura Silao, Guanajuato, habitantes protestan

Entre basura es como dicen vivir habitantes del municipio de Silao, Guanajuato, debido a que no se resuelve el problema de recolección de residuos domésticos. El problema crece, pero también crece la inconformidad de los ciudadanos.

“Lo que pasa es que no pasa la basura muy seguido, allá en la colonia Sopeña, se acumula mucha basura, mucho, y pues ahí se acumula, se acumula, y ya no pasa el camión, no pasa el carretón, dura hasta una semana sin pasar el camión”, asegura Berenice Domínguez, habitante de la colonia Sopeña, en Silao, Guanajuato.

Hartos y molestos, algunos ciudadanos se reunieron frente a presidencia municipal para dejar pancartas pidiendo que se resuelva el problema de la recolección de basura y como medida de presión colocaron bolsas de basura justo en la entrada de la alcaldía.

“Hemos llegado a durar hasta 10 días sin que pase el de la basura, y pasó e hizo lo que los frijolitos, una se la llevó y otra no, una sí otra no. Además, vengo al centro y en todos lados están igual”, reconoció María Maricela Espinoza, vecina del fraccionamiento Villa de las Flores del municipio de Silao.

Los inconformes señalan que el problema es en todo el municipio de Silao, pero es más recurrente en colonias como Trejo, Los Ángeles, San Agustín, El Coecillo, Los Olivos, La Reforma, entre otras.

Respuesta autoridad

De acuerdo con el gobierno municipal, se está revisando el contrato con la empresa responsable de la recolección de la basura.

“Sí tenemos por ahí algunos problemas de retrasos de recolección, no es culpa del gobierno, la empresa concesionaria es la que nos ha dejado mal parados. Hemos hecho nosotros ya una revisión de los contratos de la empresa, lo que estamos buscando nosotros, es obviamente, la manera de rescindir ese contrato”, informó Luis Manuel Balbuena Bocanegra, director de servicios públicos municipales.

Mientras tanto, habitantes esperan no ver sus calles llenas de basura.