Estos son los personajes que participaron en la Batalla de Puebla

Uno de los capítulos más grandes en la historia de México se sitúa en 1862, cuando los ejércitos de México y Francia protagonizaron la Batalla de Puebla; la importancia nace por tratarse de una de las pocas victorias que se han logrado ante un ejército extranjero invasor.

Actualmente, la conmemoración de la Batalla de Puebla es la fecha más significativa del calendario cívico mexicano e incluso a nivel mundial se celebra, específicamente en Estados Unidos, en donde los mexicanos realizan un desfile para presumir la comida típica y los atuendos que se utilizaban en aquella época, por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), define la fecha como:

“El arrojo, valentía y patriotismo mostrado por los hombres comandados por el General Zaragoza hicieron que este hecho de armas sea un símbolo de defensa de la soberanía e independencia de nuestra nación. En aquella gloriosa jornada, las armas del Supremo Gobierno se cubrieron de gloria ya que el mejor ejército del mundo fue derrotado por los primeros hijos de México”, añade la dependencia.

¿Cuándo inició y cuándo acabó la Batalla de Puebla?

La Batalla de Puebla inició antes de lo que marca la fecha oficial, pues en 1860 México vivía una situación complicada en materia política, ya que había perdido la mitad del territorio y se reponía de la Guerra de Reforma, por esta razón el país se dividió en dos bandos: liberales y conservadores. Tras tomar la presidencia en 1862, Benito Juárez encontró que el 70% de los recursos económicos se iban al pago de la deuda externa que tenía con los siguientes países:



España.

Inglaterra.

Francia.

Con la noticia, suspendió el acuerdo y comenzó la Batalla de Puebla, misma que terminó el mismo día, de acuerdo a especialistas en la historia de México, inició cerca del mediodía y terminó alrededor de las 5 de la tarde.

¿Cuál fue el motivo por el que inició la Batalla de Puebla?

La Batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 y se dio tras la suspensión del pago a los países europeos, como consecuencia las tres naciones se unieron y movilizaron hacia México; bajo los parámetros de no ingresar a conflictos internacionales, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Vicente Robledo, firmó el Tratado de la Soledad con Inglaterra y España.

Ambas naciones retiraron sus tropas de suelo mexicano, pero Francia optó por ignorarlo e intervenir México el 27 de abril de 1862 por Acultzingo, Veracruz con dirección a la Ciudad de México, en ese momento, el gobierno en coordinación con los partidos políticos hicieron un llamado a defender la soberanía nacional y se trasladaron a Puebla para iniciar la batalla del 5 de mayo.

#LeerMeCaeBien y en esta ocasión les comparto "Oda patria", de Manuel M. Flores, para recordar la épica batalla del 5 de mayo de 1862, en Puebla. 📚📖 pic.twitter.com/QSa3k3Sztc — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) May 3, 2023

¿Qué personajes participaron en la Batalla de Puebla?

La Batalla de Puebla del 5 de mayo protagonizó uno de los momentos históricos más importantes a cargo del Ejército de Oriente, por este motivo, es importante conocer y recordar a los personajes que participaron en la batalla contra el ejército francés:

