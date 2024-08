Beatriz Gutiérrez Müller presenta su nuevo libro ‘Feminismo Silencioso’ en el Zócalo; ¿de qué trata?

La tarde de este martes 13 de agosto, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, presentó su nuevo libro “Feminismo Silencioso, Reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora” en el Zócalo de la Ciudad de México; entre los asistentes está el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, Martí Batres y la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Durante la conferencia, la escritora anunció que al terminar el sexenio de López Obrador se va a retirar de la esfera pública, principalmente de la política.

“Como yo no pedí estar en la esfera pública, me voy a retirar de igual modo, sobre todo política, no es lo mío. Y aunque fui pública, o soy pública, por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente para vivir con la prudencia que me caracteriza lo que me resta de mi vida”, anunció.

No es por nada pero les presumo esta foto histórica que tomé del presidente @lopezobrador_ y la próxima presidenta @Claudiashein durante la presentación del libro de la Dra @BeatrizGMuller , Feminismo Silencioso pic.twitter.com/PqpmjjApYA — Miguel Torruco Garza (@MiguelTorrucoG) August 13, 2024

¿De qué trata el nuevo libro de Beatriz Gutiérrez Müller ‘Feminismo Silencioso’?

Beatriz Gutiérrez Müller, reflexiona sobre conceptos fundamentales del feminismo y su impacto en su vida como mujer, especialmente en el contexto del escrutinio público. Además, la obra redefine y actualiza tres conceptos clave que sustentan el feminismo silencioso:



El silencio como una forma de expresión

La transferencia

La resistencia

Gutiérrez Müller sostiene que muchas mujeres en México enfrentan adversidades, pero también muestran una capacidad notable para escuchar, comprender y tomar decisiones significativas en su día a día, subrayando que no existen mujeres de primera o segunda clase. El feminismo silencioso, en esencia, rinde homenaje a aquellas mujeres que han sido ignoradas, recordándoles el inmenso poder que poseen.

"(...) El feminismo silencioso es, por sobre todas las cosas, un homenaje a las mujeres ignoradas. Para que jamás olviden el gran poder que tienen”, dijo.

Mi nuevo libro: «Feminismo silencioso. Reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora» (Ed. Planeta). Ya disponible en librerías y tiendas en línea. pic.twitter.com/K8ue0wnI7L — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) July 21, 2024

¿Cuánto cuesta el libro ‘Feminismo Silencioso’ de Beatriz Gutiérrez Müller?

De acuerdo con el reporte de la editorial que distribuirá el libro, el precio de “Feminismo Silencioso, Reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora”, será de 328 pesos mexicanos, de acuerdo con la editorial.

¿Por qué Beatriz Gutiérrez Müller y AMLO se separarán al final del sexenio?

En conferencia, AMLO reveló que, aunque él se muda a Chiapas, no será el caso de la escritora, quien se quedará en la CDMX, aunque buscará los medios para visitarla recurrentemente al ser una persona a la que ama mucho.

Hasta el momento no ofreció más detalles, aunque se espera que con la transición dé más detalles sobre su rutina a partir del 1 de octubre de 2024.