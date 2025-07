Morena “juega con fuego” al plantear elección popular de consejeros del INE: Oposición

La propuesta impulsada por Morena para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) puedan ser elegidos por voto popular generó un amplio rechazo entre legisladores de oposición, quienes advirtieron que esto representa un riesgo para la autonomía del árbitro electoral.

Incluso la propia presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, consideró la propuesta como “difícil y escabrosa”.

Durante una posible antesala de lo que será el debate sobre la reforma electoral que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso a partir del 1 de septiembre, senadores y diputados del PRI criticaron con dureza tanto el contenido como el origen de la iniciativa.

Viggiano cuestiona a Morena por reformas que pondrían en riesgo la autonomía del INE

La senadora Carolina Viggiano acusó a Morena de concentrar el poder y buscar someter al órgano electoral mediante reformas de corte político.

“Me parece que Morena está jugando con fuego cuando dice este tipo de cosas. Todos sabemos a qué se refiere. Ellos manipulan, como manipularon la elección de jueces, magistrados y ministros con sus acordeones. Lo que quieren es seguir nombrando todo, usando los programas sociales y toda esa estructura”, advirtió.

“Ya se apoderaron de los tres poderes de la Unión, de las cámaras con su sobrerrepresentación y con comprar a otros senadores que ustedes conocen. Ya no pueden seguir usando pretextos. Tienen todo, no tienen ningún contrapeso”, abundó Viggiano Austria.

Reforma electoral presentada por Morena es incoherente: PRI

La senadora priista criticó al partido Morena por intentar concentrar el poder y someter al Instituto Nacional Electoral (INE) mediante reformas impulsadas desde el ámbito político.

“Que la presidenta proponga una reforma electoral me parece incorrecto. Una reforma electoral no puede provenir del Ejecutivo. Ellos deben recordar que cuando eran oposición insistían en participar en esas reformas. No pueden seguir ellos en campaña todo el tiempo, tienen que dedicarse a gobernar”.

Moreira acusa al INE de decisiones que beneficiaron a Morena en el Congreso

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, también se pronunció sobre el papel del INE y responsabilizó al Consejo General por decisiones que, en su opinión, han favorecido a Morena.

“Eso debió de haber pensado (la consejera Taddei) cuando les dio una sobrerrepresentación a Morena que no se merecía... Fueron unos y otros sin querer quedar mal con el poder, cuando el poder los iba a devorar a todos”, ironizó el legislador del tricolor.