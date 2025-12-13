Cinco días con fiebre y sin comer: descubren que una bebé tenía un anillo atorado en la garganta

Un caso que encendió las alertas médicas y familiares sucedió en la provincia de Caacupé, donde una bebé de tan solo diez meses aspiró accidentalmente un anillo, situación que fue detectada cinco días después gracias a una radiografía de tórax. Ante la situación, se realizó el procedimiento de extracción, se realizó de manera urgente y concluyó con éxito, evitando un desenlace fatal.

La bebé lactante comenzó a presentar fiebre persistente y dificultad para alimentarse, síntomas que inicialmente fueron tratados como una posible infección urinaria; sin embargo, ante la falta de mejoría y el deterioro del estado general de la menor, los médicos optaron por ampliar los estudios clínicos.

¿Cómo se descubrió el cuerpo extraño en la bebé?

Gracias a una radiografía de tórax, se pudo identificar un objeto extraño alojado en la región faringolaríngea de la bebé. Se trataba de un anillo, cuya ausencia no había sido notada por la madre, ya que probablemente se encontraba en el dormitorio donde la menor pasaba gran parte del tiempo.

Este hallazgo cambió por completo el diagnóstico, además de que se activó un protocolo de emergencia médica.

Traslado urgente y extracción en Asunción

Después de confirmarse la broncoaspiración, la bebé fue trasladada de inmediato al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), en la ciudad de Asunción. En ese lugar, un equipo especializado realizó el procedimiento de extracción del cuerpo extraño, el cual se desarrolló sin complicaciones.

Actualmente, la menor permanece internada en terapia intensiva bajo observación médica, como parte del protocolo posterior a este tipo de intervenciones, para descartar infecciones o daños respiratorios secundarios.

¿Por qué estos casos son tan peligrosos en bebés?

Los especialistas advierten que los niños menores de dos años tienden a llevarse objetos pequeños a la boca, lo que los expone a riesgos graves como la broncoaspiración, obstrucción de vías aéreas, infecciones severas e incluso la muerte.

Objetos aparentemente inofensivos, como aretes, monedas, botones o piezas diminutas, pueden convertirse en una amenaza silenciosa.

Recomendaciones clave para madres y padres

Médicos del Ineram reiteraron la importancia de:

Revisar minuciosamente los espacios donde permanecen bebés y niños pequeños

Evitar dejar objetos pequeños al alcance

Acudir de inmediato al médico si hay fiebre persistente, dificultad para comer o respirar sin causa aparente.

Este caso, que afortunadamente tuvo un final positivo, deja una lección clara: la prevención y la observación temprana pueden salvar vidas:¿tu hogar está realmente libre de riesgos para los más pequeños?