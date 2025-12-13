Tiroteo en Universidad de Brown deja dos muertos; buscan al agresor

Un tiroteo se registró en las inmediaciones de la Universidad de Brown en Rhode Island y, de acuerdo con reportes preliminares, hay dos muertos, en tanto, la policía busca a un responsable.

La universidad informó que fuerzas de seguridad arribaron al sitio ante la emergencia reportada este sábado 13 de diciembre de 2025.

"Lamentamos mucho informarles que hemos confirmado el fallecimiento de dos personas en el edificio de ingeniería Barus & Holley. Hay ocho víctimas adicionales en estado crítico, pero estable, en el hospital. Se mantiene la orden de confinamiento. El o los tiradores aún no están detenidos. Las fuerzas del orden están activas en la zona.

"Sabemos que hay mucho miedo, preocupación e incertidumbre en la comunidad en este momento. Las fuerzas del orden trabajan activamente para identificar a las víctimas fallecidas, y el personal del hospital también trabaja para identificar a las personas trasladadas al hospital", publicó.

Emiten alerta por disparos; víctimas fueron hospitalizadas

La escuela alertó sobre un tiroteo cerca de Barus & Holley Engineering, por lo que pidió a la comunidad estudiantil no salir de casa, cerrar las puertas con llave, silenciar los teléfonos y permanecer ocultos hasta nuevo aviso.

"Lamentamos mucho informar que hemos confirmado informes de múltiples víctimas del tiroteo, pero aún no tenemos información sobre su estado que podamos compartir. Han sido trasladados a hospitales locales", publicó la Universidad de Brown previamente.

BREAKING: Mass shooting at Brown University in Rhode Island has been declared a mass casualty event — The Spectator Index (@spectatorindex) December 13, 2025

Buscan a hombre por disparos en zona de Universidad de Brown

La policía busca a al menos un sujeto responsable de los disparos. El lugar, señaló la escuela, es "una escena del crimen activa y las fuerzas del orden continúan buscando al sospechoso".

Las autoridades educativas trabajan para determinar quién se encontraba en el edificio de la Universidad de Brown al momento del tiroteo.

Trump reporta presencia de FBI y un detenido tras tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Truth Social que al lugar de los hechos arribó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El mandatario, de acuerdo con un mensaje en esta red social, "el sospechoso está detenido", pero la escuela indicó que aún buscan al responsable, en tanto, Trump expresó: "¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!"

La cadena de noticias CNN reportó que el sospechoso del tiroteo es un hombre que vestía ropa negra, de acuerdo con el subjefe de la policía de Providence, Tim O'Hara.

