¡Bebé milagro! Nace en medio de un fuerte terremoto

Médicos de un hospital del pueblo de Anantnag, India, realizaban un parto por cesárea cuando un terremoto de magnitud 6.5 con epicentro en el pueblo de Jurm, en el norte de Afganistán, comenzó a sentirse desde cientos de kilómetros de distancia.

"Pudimos salvar la vida de ambos, de madre y bebé, a pesar de sentir el terremoto", comentó Aliya Vaid, la oficial médico que encabezó la cesárea.

El video de 65 segundos muestra al equipo de médicos durante la cesárea, trabajaban en la sala de operaciones, la mujer embarazada estaba recostada en la mesa, mientras que la doctora suturaba, en ese momento, empieza el terremoto, incrementa la intensidad y hasta se va la luz.

"Estuvimos todos presentes hasta que terminamos todo el prodecimiento médico y todo el equipo le dio fuerzas", dijo Vaid, refiriéndose a la mamá del recién nacido, cuando ocurría el terremoto.

Emergency LSCS was going-on at SDH Bijbehara Anantnag during which strong tremors of Earthquake were felt.

Kudos to staff of SDH Bijbehara who conducted the LSCS smoothly & Thank God,everything is Alright.@HealthMedicalE1 @iasbhupinder @DCAnantnag @basharatias_dr @DHSKashmir pic.twitter.com/Pdtt8IHRnh — CMO Anantnag Official (@cmo_anantnag) March 21, 2023

Personas que visitaban a sus enfermos o cuidaban de ellos salieron de inmediato del hospital al sentir el terremoto, pero este equipo no abandonó a la futura mamá.

"Todos los asistentes cuyos pacientes estaban ingresados aquí corrieron escaleras abajo, pero éramos las únicas personas que estábamos con la paciente y no la dejamos, agregó Vaid.

La oficial médico, Aliya Vaid dijo que todo su equipo y sin duda ella se asustaron mucho, que algunos integrantes eran nuevos, incluso la mamá estuvo conciente durante toda la cesárea.

Vaid agregó que mamá y bebé están muy bien de salud, "ella también estaba feliz y su felicidad nos hizo felices a nosotros".

¿Cuándo ocurrió el terremoto?

Ayer, 21 de marzo, a las 22:17 hora local, un terremoto de magnitud 6.5 sacudió Jurm, un pueblo ubicado en el norte de Afganistán, sin embargo también se sintió en Pakistán y en ciudades de India como Nueva Delhi, Punjab, Haryana y Chandigarh donde además también se sintieron algunas réplicas .

La cifra actual de víctimas es de 13 muertos y 204 heridos en Afganistán y Pakistán.

Una zona de terremotos

El pueblo de Jurm, Afganistán se ubica muy cerca de la cordillera del Hindú Kush, un zona con mucha actividad sísmica donde comúnmente se originan los terremotos de la región.