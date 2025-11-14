La bebé, que fue abandonada por su mamá desde un automóvil en la Ciudad de México (CDMX) el 6 de septiembre de 2025, fue dada de alta y se encuentra en recuperación tras sobrevivir después de que su madre dio a luz en la calle y la dejó tirada en una avenida ante decenas de automóviles.

El momento fue grabado y generó indignación. Los hechos ocurrieron frente a una casa en la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, de la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero. Un video registró el momento exacto en el que la mujer arroja a la menor y se va en el vehículo.

¿Qué pasará con la bebé abandonada en Euzkaro en CDMX?

Dos meses después de lo sucedido, la menor fue dada de alta en condiciones estables el lunes pasado, pero fue hasta hoy que el IMSS Bienestar informó el avance clínico de la bebé abandonada.

La menor estuvo 66 días hospitalizada y, conforme a los protocolos establecidos, fue entregada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para su protección y resguardo.

El IMSS Bienestar explicó que la niña ingresó al Hospital Pediátrico de La Villa, tras un nacimiento prematuro y con estado de salud delicado.

Recibió apoyo respiratorio, monitoreo clínico constante y alimentación con leche humana donada para su recuperación, pero continuará recibiendo atención médica con valoraciones periódicas a través de consulta externa en diversas unidades médicas de IMSS Bienestar.

Ciclista y policía de CDMX salvaron a bebé abandonada en la GAM

El día de los hechos un ciclista que iba pasando por la avenida Euzkaro se percató que sobre el asfalto había una chamarra con sangre, de la cual se escuchaba un llanto, por lo que se detuvo. Al acercarse se llevó la sorpresa que era una recién nacida.

Tanto él como personas en el lugar pidieron ayuda a la policía y al sitio arribaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre ellos, el policía Miguel Ángel, quien ayudó a que la menor fue rescatada y puesta a salvo tras cobijarla.

El policía Miguel Ángel contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que cuando llegó se percató que sobre el asfalto estaba un hombre de aproximadamente 40 años, junto a una bicicleta y cargando un bulto con sangre, por lo que pensó que el ciclista estaba herido y pidió una ambulancia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó inicialmente que la menor tenía 25 semanas de gestación, pero el IMSS Bienestar comunicó un día después que eran 32 semanas y se encontraba en estado grave, presentando hipotermia y dificultades respiratorias.

Captan en video a mujer dando a luz y abandonando a bebé en CDMX

Fuerza Informativa Azteca (FIA) tuvo acceso a las grabaciones que muestran a la mujer dando a luz y después dejando a su hija, quien quedó expuesta a ser atropellada.

En el video se muestra un automóvil gris, al parecer con placas de Estado de México, estacionarse afuera de una casa sobre Euzkaro y Misterios.

La mujer que iba atrás bajó para colocarse en cuclillas y arrojar a la bebé, todo ante la vista de automovilistas y cerca de la estación del Metrobús Avenida Talismán.