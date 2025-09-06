VIDEO: Ciclista encuentra a bebé prematura abandonada en la GAM, a metros de la Basílica

El llanto de una bebé recién nacida, abandonada en una calle de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), alertó a un ciclista que pasaba por el lugar, desencadenando un emotivo rescate por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

La pequeña, envuelta en una chamarra ensangrentada, fue encontrada en un estado de salud grave, pero estable, y ya recibe atención médica en un hospital; sin embargo, se trata de una gestación muy prematura.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya busca a los padres de la menor, mientras que la imagen del ciclista abrazando a la bebé para darle calor, a pocas cuadras de la Basílica de Guadalupe, fue compartida por la propia policía capitalina, quienes también informaron que uno de los efectivos le dio calor antes del traslado.

Video: Ciclista encuentra a bebé recién nacida en Calzada de los Misterios, GAM

El descubrimiento ocurrió en el cruce de la calle Euzkaro y la Calzada de los Misterios, en la colonia Industrial. Un ciudadano que circulaba en su bicicleta escuchó el llanto y, al acercarse, se percató de la terrible escena, por lo que de inmediato alertó a policías que patrullaban la zona.

Los oficiales encontraron a la recién nacida envuelta únicamente en una chamarra de color rojo con visibles manchas de sangre.

Te puede interesar: Una crisis silenciosa: Abandono de bebés en México se dispara 70%; CDMX y Edomex son focos rojos

SSC CDMX informa que bebé nació con solo 25 semanas de gestación

Ante la vulnerabilidad de la pequeña, los uniformados solicitaron de inmediato una ambulancia. Mientras esperaban, y para protegerla del frío, uno de los oficiales la tomó con cuidado en sus brazos, la arropó y la abrazó para brindarle calor y mitigar su llanto, una acción que fue captada en video.

Paramédicos que arribaron al sitio valoraron a la recién nacida y la trasladaron de urgencia al área de trauma de un hospital. El diagnóstico médico reveló la extrema fragilidad de la bebé:



Pretérmino extremo , con aproximadamente 25 semanas de gestación.

, con aproximadamente 25 semanas de gestación. Síndrome de dificultad respiratoria.

Riesgo de sepsis por las condiciones del parto.

A pesar de su condición “grave”, se reporta como “estable” y se encuentra bajo estricta vigilancia médica.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tomó conocimiento del caso e inició la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades ya se encuentran analizando las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar y localizar a los padres de la menor.