Minutos antes de las 11 de la noche le dijeron que había una persona atropellada. Con su patrulla, llegó hasta la esquina de Euzkaro y Calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero, pero la situación cambió: era una bebé abandonada en la avenida, en la colonia Industrial.

El viernes pasado, el policía Miguel Ángel, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), arribó y se percató que sobre el asfalto estaba un hombre de aproximadamente 40 años, junto a una bicicleta y cargando un bulto con sangre, por lo que pensó que el ciclista estaba herido y pidió una ambulancia.

Ciclista arropó a bebé abandonada en avenida Euzkaro

Acercándose más, supo que aquella sangre era la que derramó una mujer que momentos antes abandonó a la niña en plena avenida, frente a varios automóviles y cámaras de seguridad, entre ellas particulares y del C5 de la CDMX. En el lugar había una chamarra roja con sangre, la cual envolvía el pequeño cuerpo de una bebé recién nacida.

“Me comenta que él venía circulando sobre su bicicleta y que ve un bulto que se empieza a mover, se empieza a aproximar y ve que era una bebé que estaba abandonada y al parecer ahí mismo fue el parto porque había sangre y líquido, posiblemente era de la bolsa. Él, por instinto, se quita su sudadera, agarra a la bebé entre sus brazos y se queda sentado en el piso cuando pide el apoyo”, contó el policía en entrevista.

VIDEO: Momento exacto de mamá abandonando a bebé en Euzkaro y Misterios

La escena es indignante y de coraje. Fuerza Informativa Azteca (FIA) tuvo acceso a esas grabaciones y conversó con el oficial, quien a cuatro días del hallazgo y rescate, sigue preguntándose cómo estará esa pequeña y quiere ayudarla dándole pañales y alimento.

“Me siento todavía un poco, porque me pregunto, ¿cómo estará la bebé?, ¿si sobrevivió?, ¿necesita algo? Y me queda ese sentimiento todavía (...) me gustaría ir a ver cómo sigue la bebé, su estado de salud y si puedo contribuir con algo, con lechita, pañales, lo que necesite”, expresa con la esperanza de verla nuevamente.

Una cámara particular grabó todo. Un automóvil gris, al parecer con placas de Estado de México, se estacionó afuera de una casa sobre Euzkaro y Misterios. Quién conducía prendió las intermitentes, lo que primero haría pensar que iba a estacionarse momentáneamente.

Aunque así ocurrió, lo hizo para que la mujer que iba atrás se colocara en cuclillas y arrojara a la bebé, todo ante la vista de automovilistas y cerca de la estación del Metrobús Avenida Talismán y sobre una avenida en la que están las cámaras de la CDMX con los números de ID 6003, 10699, 2063 y 10913 sobre Euzkaro, que pudieron captar la ruta y placas del automóvil en el donde llegó y huyó la mujer.

En segundos, la recién nacida ya estaba en el piso, y la mujer, tras limpiarse, se sube de nuevo al vehículo, cuya llanta pasó rozando a la niña y casi la atropella. De ambas personas, al menos de ella y quien conducía, nada se sabe, pero las autoridades ya los buscan.

Ciclista que salvó a bebé abandonada en Misterios salió del hospital

El oficial recuerda que aquel ciclista comentó que había salido de un hospital cercano a ver a un familiar, pero se percató que sobre Euzkaro había un bulto con sangre en el piso. Aquella bebé quedó expuesta a la intemperie y con el riesgo de ser atropellada luego de ser expulsada del vientre.

“Ver que a una bebé la dejaron abandonada ahí, como se siente impotencia; ¿por qué le pasó eso a la bebé?, ¿por qué está ahí? (...) la gente estaba preocupada porque la situación en la que estaba la bebé en el piso, pero se preguntaban en dónde estaba la mamá, que posiblemente la mamá estaba adelante”, dijo el oficial de la SSC de CDMX.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, ese joven que la encontró se llama Julio, pero se sabe que dio su declaración ante las autoridades de lo que pasó, pero, según una persona que lo conoce, el otro héroe de esta historia se ha reservado a dar entrevistas.

¿Cuál es el estado de salud de bebé abandonada en Euzkaro y Misterios?

Los paramédicos que arribaron al lugar, valoraron a la recién nacida y al llegar al área de trauma de choque del hospital, el personal médico la diagnosticó con aproximadamente 25 semanas de gestación, pretérmino extremo, síndrome de dificultad respiratoria, riesgo de sepsis por parto, en estado grave, pero estable.

La bebé fue internada en Hospital Pediátrico La Villa, donde recibe ventilación mecánica asistida, además de tratamiento especializado. Su situación es delicada y continuará bajo estricta supervisión debido a la gravedad de su condición médica.

Por ahora, se realiza el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia del establecimiento y en la zona para ubicar a los padres de la menor. Además, se dio parte de lo ocurrido al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso y el posterior resguardo de la recién nacida en las instancias correspondientes.

Pero esta historia se suma a las de otros pequeños que han sido abandonados en la calle recientemente en la CDMX, como el de un pequeño de cuatro meses en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, por una pareja y el de una bebé en unos baños afuera del Metro UAM-I, en Iztapalapa, sin embargo, esta última falleció.