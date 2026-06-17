Partido Uzbekistán vs Colombia: a esta hora empiezan los cierres viales cerca del Estadio Ciudad de México

¡Atención, conductores! La circulación en la zona sur de la capital se verá afectada este miércoles 17 de junio, por el partido entre Uzbekistán vs Colombia del Mundial 2026, el cual se celebrará a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Por esta razón, las autoridades aplicarán cierres viales alrededor del recinto, además de ajustes en el transporte público como el Tren Ligero, por lo que únicamente podrán ingresar a la zona aficionados con boleto, residentes y vehículos acreditados.

Hora y calles cerradas por el partido en el Estadio Ciudad de México

Las autoridades capitalinas informaron que el cierre parcial de vialidades alrededor del estadio comenzó desde las 20:00 horas del martes 16 de junio, como parte del operativo "última milla".

Pero el cierre total en avenidas y colonias aledañas al Coloso de Santa Úrsula será a partir de las 10:00 horas del miércoles 17 de junio.

Las avenidas que forman parte del perímetro de seguridad son:



Santa Úrsula

Circuito Azteca

Lateral del Anillo Periférico

Avenida del Imán y Gran Sur

Calzada de Tlalpan

Acoxpa

Avenida Las Torres

⚽🚦 Si asistirás al partido Uzbekistán vs. Colombia en el Estadio Ciudad de México, consulta con anticipación los accesos habilitados y las medidas de movilidad implementadas en la zona para facilitar tu llegada. 🏟️🏆



#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/mj5bu5YIwB — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 16, 2026

¿A qué hora es el partido Uzbekistán vs Colombia en el Estadio Ciudad de México?

El encuentro entre Uzbekistán y Colombia está programado para las 20:00 horas, mientras que las puertas del estadio abrirán desde las 16:00 horas para recibir a los miles de aficionados.

Además, a partir de las 14:00 horas comenzarán a operar rutas especiales de transporte público que conectarán con estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero, trolebuses y unidades RTP para facilitar la llegada de los aficionados.

Mundial 2026: Decretan suspensión de clases de la SEP este miércoles 17 de junio

Con el fin de facilitar la movilidad durante la jornada mundialista, también se determinó la suspensión de clases en todas las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Asimismo, el Gobierno de México anunció ajustes en las actividades laborales de dependencias federales ubicadas en la capital del país.

Para este miércoles 17 de junio, las labores presenciales concluirán a las 15:00 horas y posteriormente continuarán bajo la modalidad de home office.

Alternativas viales para evitar el tráfico en la zona sur de CDMX

Ante los cierres que permanecerán activos durante gran parte del día por la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas, entre ellas:

