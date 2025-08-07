Beca de Apoyo Nutricional de la UNAM: Consulta, fechas, requisitos y resultados

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha implementado la Beca de Apoyo Nutricional, un nuevo programa diseñado para asegurar que los estudiantes cuenten con una alimentación balanceada y de calidad. El apoyo consiste en un desayuno o comida gratis al día para los alumnos de la universidad, ¿quieres solicitarla? A continuación te decimos fechas clave, requisitos y más.

¡Tómalo en cuenta! El apoyo está dirigido a estudiantes activos. Por lo tanto, los alumnos que ya han concluido su etapa en la UNAM, incluso si están en proceso de titulación, no podrán acceder a este beneficio. Existen dos modalidades de este beneficio:



Apoyo Nutricional Pabellón , dirigido a estudiantes que se encuentran en Ciudad Universitaria (CU) .

, dirigido a estudiantes que se encuentran en . Apoyo Nutricional, para estudiantes de las FES, ENES y cualquier otra institución de la UNAM fuera de Ciudad Universitaria.

Fechas clave para solicitar la Beca de Apoyo Nutricional en la UNAM

Es fundamental que los interesados en obtener esta beca estén atentos a las siguientes fechas para solicitar el apoyo de la UNAM:



Periodo de registro , del 4 al 12 de agosto . El enlace para el registro ya se encuentra habilitado.

, del . El enlace para el registro ya se encuentra habilitado. Publicación de resultados, los resultados se darán a conocer el 21 de agosto.

Requisitos para el semestre 2026-1

Para ser elegible para el apoyo nutricional, es indispensable que los estudiantes estén inscritos en la UNAM para el próximo semestre y cumplan con los siguientes criterios:



Tener un promedio igual o mayor a 7.9 .

. Provenir de un hogar con un ingreso mensual menor a 50 mil pesos .

. No contar con otro beneficio económico similar , a excepción de otras becas de diferente tipo.

, a excepción de otras becas de diferente tipo. Completar correctamente el proceso de registro en la plataforma.

¿Cómo solicitar el Apoyo Nutricional en la UNAM? Paso a paso

El registro para la beca se realiza completamente en línea a través de la plataforma Integra, ¿qué debes hacer? Sigue estos sencillos pasos:



Ingresa a la plataforma Integra Busca la Beca de Apoyo Nutricional dentro de las opciones disponibles. Proporciona los datos que te sean solicitados y completa el registro. Una vez finalizado, solo queda esperar la publicación de los resultados en la fecha indicada.

Recuerda que el apoyo solo será cancelado en casos extraordinarios. Por ejemplo, si el alumno es dado de baja de la UNAM, es expulsado o si rompe el reglamento universitario con una infracción que, según las autoridades, amerite la cancelación del beneficio.