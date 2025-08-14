¡Récord histórico! Bitcoin alcanza su precio más alto en la historia: 129 mil dólares
Bitcoin marca un nuevo récord histórico al alcanzar los 129 mil dólares en operaciones en Asia, impulsado por expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
El Bitcoin alcanzó este jueves 13 de agosto un récord histórico en las operaciones realizadas en Asia, al cotizar hasta en 129 mil dólares, impulsado por la creciente expectativa de cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y por el reciente anuncio de reformas financieras.
La criptomoneda más valiosa del mundo por capitalización bursátil llegó a cotizar hasta en 129 mil dólares y, posteriormente, se ubicó en 124 mil 002,49 dólares, superando así su récord anterior de julio.
En paralelo, el ether, el segundo criptoactivo más importante, también registró un repunte significativo, al situarse en 4 mil 780,04 dólares, su nivel más alto desde finales de 2021, lo que refuerza el dinamismo del mercado de activos digitales.