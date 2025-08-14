¡Récord histórico! Bitcoin alcanza su precio más alto en la historia: 129 mil dólares

El Bitcoin alcanzó este jueves 13 de agosto un récord histórico en las operaciones realizadas en Asia , al cotizar hasta en 129 mil dólares, impulsado por la creciente expectativa de cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y por el reciente anuncio de reformas financieras.

La criptomoneda más valiosa del mundo por capitalización bursátil llegó a cotizar hasta en 129 mil dólares y, posteriormente, se ubicó en 124 mil 002,49 dólares, superando así su récord anterior de julio.