“Traen hachas y machetes”: pérdidas millonarias por rapiña de tráileres en carreteras de México

Las imágenes que circulan muestran cómo, tras accidentes en carretera, pobladores enteros vacían tráileres mientras participan familias completas, incluso con niños. La rapiña en las carreteras de México generan pérdidas millonarias.

Empresarios transportistas advierten que la rapiña se ha vuelto una práctica organizada en zonas como Veracruz y Cumbres de Maltrata, con grupos coordinados que usan machetes, hachas y mensajería para “cazar” unidades siniestradas, generando pérdidas millonarias para la industria del autotransporte.

Las imágenes muestran como vacían un tráiler, hacen rapiña con todo e hijos en plena carretera, son familias completas, pueblos enteros.

"Este camión se accidentó hace no más de 30 días y aquí está la muestra de cómo los señores ahí, la gente que viene a rapiñar, traen hachas, traen machetes", dijo José Luis López, empresario transportista.

"Grabé todo, van familias completas, con niños, niños muy pequeños, eso es lo que les están enseñando de verdad, yo creo que la pregunta aquí es esa, ¿qué están haciendo de esos niños? Están generando delincuentes", menciono José Luis López, empresario transportista.

Entre la caja destrozada, unidad dañada y el pago de seguro, perdió 3 millones de pesos, también este otro empresario ha sido víctima de rapiña en Veracruz .

La rapiña se ha convertido en delincuencia organizada

Narra como en esas regiones se ha convertido en delincuencia organizada , porque tienen estructuras bien armadas y coordinadas para literal cazar a los tráileres.

"Hay grupos de WhatsApp de Telegram donde se comunican y avisan, oye se accidentó un camión, ¿qué producto es? Y llegan que productos que no les interesa, ¿qué es lo que más buscan? Abarrotes, refrescos, cervezas", dijo Enrique Rustrián, empresario transportista.

Una industria donde se estima que entre enero y octubre de este año se cometieron 434 actos de rapiña a unidades siniestradas, Veracruz es una de las entidades donde más se cometen este tipo de robos, junto con Tabasco .

Tal vez recuerde este video que circuló en redes sociales donde un tráiler es acechado por un grupo de gente entre los cerros en Cumbres de Maltrata.

"Aquí en Maltrata es muy común el tema del accidente por el tema de la pendiente que tenemos aquí, el tema de la neblina es muy complicado para los operadores", dijo Enrique Rustrián, empresario transportista.

Y es justamente esta zona donde se cometen más actos de rapiña , justo porque los ladrones aprovechan el anonimato que les da la neblina para atracar en esta zona montañosa.

La región del bajío, sobre todo San Luis Potosí y Guanajuato, agrupan el tercer foco rojo para cometer actos de rapiña, así la industria del autotransporte de carga cada año pierde 7 mil millones de pesos, entre robos, daño a equipos y mercancía sustraída.