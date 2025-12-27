¡Córrele a llenar el tanque! Así está el precio de la gasolina hoy 27 de diciembre 2025

Descubre el precio de la gasolina en México para hoy sábado 27 de diciembre de 2025. Compara los costos de la gasolina Magna (Regular), Premium y Diésel y conoce cuánto pagarás al llenar tu tanque.

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy sábado 27 de diciembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio actualizado de la gasolina en México.

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

Este reporte está basado en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, gasolina Premium y Diésel, información clave para planear gastos y optimizar cada carga. De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este sábado 27 de diciembre de 2025 son:

Gasolina Magna (Regular): $23.40 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.87 pesos por litro

Diésel: $26.40 pesos por litro.

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 27 de diciembre de 2025

Precio mínimo del Gas Natural Vehicular : $10.99 pesos por litro

: $10.99 pesos por litro Precio promedio del Gas Natural Vehicular : $12.60 pesos por litro

: $12.60 pesos por litro Precio máximo del Gas Natural Vehicular: $14.49 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy sábado 27 de diciembre de 2025

Gasolina Regular: $23.45 pesos por litro

Gasolina Premium: $26.12 pesos por litro

Diésel: $26.19 pesos por litro.

Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 27 de diciembre de 2025

Magna: $23.81 pesos por litro

Premium: $26.48 pesos por litro

Diésel: $26.49 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 27 de diciembre de 2025

Gasolina Regular: $23.71 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.20 pesos por litro

Diésel: $26.13 pesos por litro.

Gasolina en el Estado de México hoy 27 de diciembre de 2025

Magna: $23.59 pesos por litro

Premium: $25.35 pesos por litro

Diésel: $25.91 pesos por litro.

La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.45 pesos por litro de Magna), mientras que Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium ($27.20 pesos por litro).

Hoy No Circula sábado 27 de diciembre de 2025

¿Contingencia ambiental? Antes de salir, recuerda que te recomendamos consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este sábado 27 de diciembre de 2025 aplica conforme al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).