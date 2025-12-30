¿Quién es “El Prieto”, el empresario acribillado junto a su hija en Zapopan?

Una camioneta Lamborghini Urus color naranja, escoltas privados y una emboscada militarmente coordinada a plena luz del día en una zona residencial de Jalisco. La ejecución ocurrida ayer en los límites de Zapopan y Guadalajara no fue un crimen común; el objetivo era un hombre de alto perfil económico y comercial: Alberto Prieto Valencia, mejor conocido como “El Prieto”.

Mientras la Fiscalía de Jalisco recoge los casquillos de diferentes calibres que quedaron regados por más de 10 minutos de tiroteo, surge la interrogante: ¿Quién era este personaje que se movía con un fuerte dispositivo de seguridad y cuyo asesinato cobró también la vida de su hija de 15 años?

¿Quién es “El Prieto”? El “Rey” de los granos y el transporte

Originario de Veracruz y de 57 años de edad, Alberto Prieto construyó durante décadas un imperio en el sector alimenticio de Jalisco.

Su base de operaciones era el Mercado de Abastos de Guadalajara, donde se consolidó como uno de los bodegueros más influyentes en la distribución de granos y cereales. En los pasillos de este centro neurálgico de la economía tapatía, todos lo conocían simplemente como “El Prieto”.

Pero su negocio no se limitaba a las bodegas. A principios de los 2000 creó Transportes Odal, una empresa logística con una robusta flotilla de tráileres (cajas secas y refrigeradas) que movía productos alimenticios en rutas regionales y foráneas, con la que expandió su área de negocio.

Nueva evidencia sobre el tiroteo en #Zapopan...



Indagatorias arrojaron que el enfrentamiento que duró alrededor de 15 minutos en una zona residencial en #Jalisco fue un ataque directo contra Alberto, más conocido como "El Prieto".



Autoridades estatales confirmaron que la mujer… pic.twitter.com/i5SR9O9JVY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2025

¿El “Prieto” tenía nexos con el crímen?

Tras su muerte, el perfil empresarial de Prieto Valencia ha comenzado a mostrar matices más complejos. Aunque Salvador Zamora, Secretario General de Gobierno, se limitó a confirmar que “era un comerciante muy conocido que vendía granos”, versiones extraoficiales apuntan a otros giros.

Rumores ajenos colocan a “El Prieto” en el radar de actividades irregulares, como la operación de “rifas colombianas” dentro del Mercado de Abastos. Asimismo, ha trascendido que el veracruzano habría sido proveedor de alimentos para penales de Jalisco e incluso que mantuvo contratos para el suministro de víveres, datos que las autoridades no han desmentido ni confirmado.

¿Cómo fue la balacera de Zapopan? “Se escucharon tiros por 15 minutos”

El ataque fue quirúrgico. Pasadas las 10:00 de la mañana, en la colonia Santa Eduwiges, un comando armado interceptó el convoy del empresario.

La estrategia de los sicarios fue dividir y vencer: primero atacaron a las dos camionetas pickup con escoltas para distraer el fuego. Mientras los guardaespaldas repelían la agresión, otro grupo de matones encapsuló el Lamborghini donde viajaba Alberto con su hija.

“Se escuchó como unos 10, 15 minutos las detonaciones de diferentes calibres... Era normal ver la camioneta con escoltas, su casa de diario siempre estaba vigilada”, relató una vecina del lugar, testigo del terror.

🔴#IMPORTANTE | ¡Desde el lugar de los hechos!



Varias viviendas sobre Av. Topacio resultaron afectadas en medio del fuego cruzado del ataque directo en la Col. Santa Eduwiges en Zapopan.



Con información: Gustavo Cárdenas, (@GusCardenasCP). pic.twitter.com/lJXhfbqu9I — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 30, 2025

Saldo fatal: Murió su hija de 15 años

El ataque directo cobró la vida de “El Prieto” y de uno de sus escoltas en el lugar. Sin embargo, la tragedia escaló horas después. El gobierno estatal confirmó que la hija del empresario, una menor de 15 años que viajaba con él, falleció en el hospital mientras recibía atención médica.

A 24 horas del suceso, y pese a los operativos por aire y tierra, no hay detenidos. Solo se han asegurado dos vehículos que participaron en la agresión, mientras las autoridades intentan armar el rompecabezas de la vida y muerte de un hombre que transitaba entre el éxito empresarial y el peligro extremo.

